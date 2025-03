Fabrizio Corona e Sara: l’annuncio inaspettato di lei stupisce tutti

Fabrizio Corona è sempre al centro dell’attenzione. I motivi sono molteplici ma sempre legati al gossip più acceso del momento. Anzi, molto spesso è proprio lui a creare l’argomento su cui poi tutto discutono. Ma oggi non è lui che vuole rubare l’attenzione mediatica. Si tratta infatti della compagna: Sara Barbieri. La giovanissima fidanzata dell’ex re dei paparazzi ha postato un annuncio sui suoi social che ha lasciato tutti stupiti. Sara ha infatti dichiarato che durante la gravidanza ha creato un suo brand di vestiti. A breve si aspettano maggiori informazioni a riguardo. Ma nell’annuncio già ci viene rivelato che si tratterà di abiti semplici, naturali e sexy.

E’ possibile già accedere alla pagina social del brand su cui vediamo un video. Si tratta di Sara stessa che prova un paio di pantaloni e chiede, tramite sondaggio, quali colori il pubblico gradisca. Tutto molto chiaro se non fosse che il video è pubblicato in orizzontale. Onestamente risulta molto difficile capire come siano fatti i pantaloni. A meno che uno non blocchi la schermata del telefono e lo giri nel verso giusto (!). Non sappiamo se la scelta di postare il video in quel modo sia voluta. Certamente è poco efficace per chi ha davvero interesse di capire come siano fatti i suoi prodotti.

Il brand di Sara Barbieri è collegato a quello di Corona?

Detto ciò aspettiamo con ansia di scoprire tutta la collezione di Sara. Inoltre ci sorge un dubbio… Chissà se il brand creato da Sara abbia un collegamento con le polo che il buon Fabrizio pubblicizza. Infatti durante la messa in onda del suo podcast “Falsissimo“, Corona oltre a tentare di ammaliarci con le sue storie decisamente curiose, cerca anche di venderci qualche maglietta. Speriamo che la giovane neo mamma almeno abbia deciso di intraprendere una sua strada personale. Anche se molto probabilmente l’aiuto del compagno, Fabrizio Corona, deve esserci stato.

Ci auguriamo che la Barbieri possa avere una lunga vita in questa sua nuova avventura. Aveva anche iniziato a studiare mentre aspettava il piccolo in grembo. Chissà se abbia deciso di abbandonare completamente l’università o se stia invece continuando. Nel frattempo noi aspettiamo di conoscere la sua prima collezione di abiti, sperando che il video sia posizionato nel giusto verso!