Fabrizio Corona e la fidanzata si sono lasciati? L’indiscrezione

A quanto pare l’ex Re dei Paparazzi, Fabrizio Corona, e la fidanzata, Sara Barbieri, si sarebbero lasciati. Un fulmine a ciel sereno che arriva da un’indiscrezione pubblicata in esclusiva da Alessandro Rosica, alias Investigatore social, sul suo profilo Instagram.

È davvero finita tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri?

“È finita la storia tra Sara Barbieri e Fabrizio Corona”. Poche e semplici parole con le quali Alessandro Rosica ha dato l’annuncio in esclusiva circa la fine della relazione tra l’ex Re dei paparazzi e la fidanzata. Al momento non si conoscono i motivi che potrebbero aver portato la coppia a decidere di dividere le proprie strade e né Fabrizio Corona né Sara Barbieri hanno confermato o smentito la notizia.

Attualmente sono quindi pari a zero i dettagli noti sulla vicenda e non resta che attendere che uno dei due, presumibilmente Corona, decida di esprimersi sulle dichiarazioni di Rosica e chiarire una volta per tutte come stanno le cose.

Chi è Sara Barbieri e la storia d’amore con Fabrizio Corona

Sara Barbieri è una modella, ha 23 anni e la differenza d’età con l’ex Rei dei paparazzi è notevole. Negli anni ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie di abbigliamento e gioielli ed è particolarmente attiva sul suo profilo Instagram, dove vanta oltre 58 mila followers. Sul suo conto però, nonostante la notorietà raggiunta negli ultimi anni, non si sa molto dal momento che ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata.

Lei e Fabrizio Corona si sono conosciuti attraverso i social: l’ex Re dei paparazzi l’aveva contattata proprio per via del suo lavoro e da lì era nato un feeling inaspettato e profondo. Un incontro che pareva aver cambiato il futuro di Corona, tanto è che lui stesso aveva affermato di essersi innamorato come mai prima d’ora di quella ragazza e di avere grandi progetti di vita insieme alla giovane Sara, come quello di trasferirsi negli Stati Uniti.

La loro relazione pareva proseguire a gonfie vele e l’ex Re dei paparazzi aveva anche rivelato, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Chi, di volersi sposare: “Arrivato a questa età ha un significato più alto”, aveva affermato in quell’occasione. Progetti che ora, alla luce della rivelazione di Rosica, paiono essere andati completamente in fumo.