Fabrizio Corona ammette: “Sono tutto rifatto”, poi parla di Belen

Fabrizio Corona ammette in un’intervista di essere tutto rifatto

In un’intervista sul Corriere della Sera, Fabrizio Corona svela delle importanti novità sulla sua persona. Tratta diversi e vari temi sull’intera sua vita, parla del carcere, dei guai che ha dovuto subire in seguito, del suo carattere, del suo libro, del suo lavoro. Oltre a tutto ciò, però, l’argomento che più ne risalta è quello sul suo aspetto fisico. Come ben sappiamo tutti, Corona è molto narcisista. Crede di essere il più bello d’Italia e questo lo ha anche scritto nel suo libro. Quando la giornalista gli chiede se è davvero cosi, Fabrizio risponde con assoluta non chalance: “Certo. Raoul Bova sembra mio padre”. A proposito di bellezza, il re dei paparazzi confessa di ricorrere spesso alla chirurgia plastica. Ecco le parole che rivela nell’intervista.

Fabrizio Corona e i trattamenti di chirurgia pastica

Senza alcun problema, Fabrizio Corona dice: “Il mio chirurgo plastico veniva anche in carcere per controllare il mio aspetto. Io lavoro con la mia immagine. Sono rifatto completamente, anche se non si vede perché son rifatto talmente bene che non può vedersi“. Dopodiché racconta della frequenza con cui si sottopone a tali ritocchi: “Ogni due o tre mesi faccio Botox, filler e trattamenti vari”. Subito dopo l’uscita della sua intervista, il mondo dei social e l’intero web si è scatenato completamente per dare opinioni e idee in merito a quanto rilasciato dal paparazzo dello spettacolo. C’è chi non aveva dubbi, d’altronde da un personaggio come Corona ci si potrebbe aspettare di tutto, persino questo. Chi, invece, mette in dubbio le sue parole.

Corona ancora innamorato di Belen Rodriguez?

Al termine, Fabrizio confessa che nel suo libro ci sta una sorta di testamento: “Ci sono tre cose fondamentali che lascio, anzi due che lascio e una che non posso lasciare, cioè la mia intelligenza, col mio aspetto e la mia genialità. Per il resto, il mio cuore lo lascio a Belen. L’altra cosa sono i soldi: andranno a mio figlio Carlos Maria!”. Con questo, Corona lascia intuire quanto forte sia stato il suo sentimento per l’argentina showgirl.