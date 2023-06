Fabri Fibra e Nesli, morto il padre: le parole profetiche del rapper

Fabrizio e Francesco Tarducci, meglio noti con i nomi d’arte Fabri Fibra e Nesli, hanno perso il padre nelle scorse ore: Ivano Tarducci è deceduto, come ha riferito il figlio minore, tramite un post Instagram. Infatti è stato Nesli il primo a commentare la scomparsa del genitore: “Ti voglio Bene! Ciao Pà… buon viaggio”. Tantissimi i fan che hanno espresso cordoglio all’artista per il grave lutto subito. Al momento Fabri Fibra, pubblicamente, non si è espresso in merito alla morte di papà Ivano.

L’uomo, padre dei due rapper e di Federica, era un noto commerciante di Senigallia, città d’origine della famiglia. Se ene è andato all’età di 96 anni. Anche il sindaco Massimo Olivetti e la Giunta hanno commemorato Ivano Tarducci attraverso una nota: “Credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta una capo di abbigliamento da Tarducci. Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari”.

Nesli e Fibra, i rapporti inesistenti e le profetiche parole di Francesco

Nesli e Fabri Fibra da tempo non hanno più rapporti. Era il settembre 2008 quando i due fratelli litiagrono, interrompendo i contatti (pare che non li abbiano più recuperati). Nel 2016 Nesli narrò che quando erano piccoli, dopo aver vissuto un triste episodio, si trovò assieme a Fabri a condividere la stessa passione per la musica. Qualcosa, però, è andato storto negli anni successivi. Crescendo, i loro gusti musicali cambiarono e i rapporti si deteriorarono.

“Mi rinnegò, mi ripagò a indifferenza, come se fossi il suo peggior nemico”, aveva dichiarato Nesli che, in quella stessa intervista, aggiunge che anche sua madre si era ormai messa il cuore in pace circa una possibile riconciliazione. Altrimenti detto, anche mamma non avrebbe più custodito molte speranze in merito a un ipotetico riavvicinamento.

“Vive anche lei nell’assenza di Fabri. Mio padre ha quasi 90 anni, ho avuto questa visione: noi, al suo funerale. Succederà lì. Sarà quel giorno a chiudere i conti. Li pagheremo tutti. Capiremo che non è vero, che c’è sempre tempo“, concludeva Nesli. Parole che oggi sembrano essere state profetiche.

La versione di Fabri Fibra

Fabri Fibra, come Nesli, è nato e cresciuto a Senigallia. In rare occasioni ha parlato dei dissapori con il fratello minore, non spiegando mai dettagliatamente il motivo del loro distacco. Come poc’anzi scritto, Nesli ha fatto intendere che dietro la lite ci sia di mezzo il lavoro e il modo di vedere le cose completamente diverso. Fibra invece, in passatto, si espresse così sul tema: “Nesli mi attacca come musicista e quindi attacca la mia persona. Ma lui per primo dovrebbe scindere l’aspetto professionale da quello personale. Quando ci riuscirà, forse potremo di nuovo comunicare. Di certo gli voglio bene, è mio fratello e lo sarà per tutta la vita”.