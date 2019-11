Fabiola Sciabbarrasi rivela la frase di Pino Daniele all’altare, poi ricorda Troisi

La vita in diretta, Fabiola Sciabbarrasi ricorda Pino Daniele e parla del libro Resta l’amore intorno

Fabiola Sciabbarrasi è stata ospite a La vita in diretta per parlare della storia d’amore con Pino Daniele. L’occasione per ricordare il cantante è stata l’uscita del libro della Sciabbarrasi, dal titolo Resta l’amore intorno. Fabiola ha deciso di scriverlo per ricordare l’ex marito Pino Daniele, mai dimenticato dalla famiglia e dai fan, anzi da nessuno. Insieme a Lorella Cuccarini, la Sciabbarrasi ha ripercorso il matrimonio con Pino Daniele e ha regalato qualche curiosità al pubblico di Rai 1. Nei suoi racconti non poteva mancare il riferimento a Massimo Troisi, grande amico del cantante nonché colui che ha fatto da Cupido in questa coppia. Fabiola e Pino si sono conosciuti nel 1992 e sposati nel 2003, fino alla separazione circa dieci anni più tardi. Proprio Troisi è stato l’artefice dell’incontro tra Pino e Fabiola, invitando entrambi a cena a casa sua.

Fabiola Sciabbarrasi racconta un particolare su Massimo Troisi: “Ci ha guidati”

Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi hanno avuto tre figli e con la nascita della loro primogenita, Sara, hanno avuto la conferma che Massimo fosse l’artefice e la guida del loro amore. Proprio Troisi ha invitato a cena i due e ha fatto in modo che si conoscessero, ma anche dopo la scomparsa dell’attore hanno avuto conferma del fatto che lui stesse in qualche modo dando la sua benedizione per questo amore. Fabiola infatti ha raccontato: “Una cosa su cui ho sempre riflettuto è che dopo quattro anni, quando Massimo non c’era già più, è nata Sara il 29 maggio. Ci siamo accorti che era il giorno di San Massimino, è come se dall’alto ci avesse guidato…”.

Pino Daniele, l’ex moglie Fabiola Sciabbarrasi: “Quando entravo in chiesa ha detto…”

La Cuccarini ha poi chiesto alla sua ospite di raccontare il sorriso più bello che le ha regalato Pino negli anni del loro amore. A questo punto Fabiola Sciabbarrasi a La vita in diretta ha raccontato: “Devo andare a ritroso nel tempo. C’è un repertorio chiaramente vastissimo, però il sorriso più importante e più impresso nel mio cuore è il sorriso che lui ha fatto e che mi ha regalato nel giorno del matrimonio. Quando entravo in questa navata, la chiesa e le luci delle candele, lui mi ha guardato e ha detto: ‘Eccola lì, la bella e la bestia’”.