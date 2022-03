Fabio Volo, slitta il programma su Rai 3 ispirato a Raffaella Carrà: le news

Rinviato il nuovo programma di Fabio Volo su Rai Tre. Si era creata una buona atmosfera in cui debuttare, sebbene il paragone con il programma di Raffaella Carrà avesse alzato forse tanto le aspettative e fatto storcere il naso a più di qualcuno. Prendere il suo posto sarebbe impossibile, o quanto meno assai complicato, ma la trasmissione di Volo non era in tutto e per tutto uguale ad A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà. Il titolo del programma dello scrittore è tratto da uno dei suoi romanzi: È una vita che ti aspetto. Un contenitore di interviste che comunque si ispira un po’ a quello della Carrà, andato in onda sempre sulla stessa rete, ovvero Rai Tre.

Davide Maggio ha fatto sapere poco fa che il programma di Fabio Volo è stato rimandato. Non andrà in onda per il momento, sebbene in un primo momento si era parlato di un debutto in prima serata previsto per il 28 aprile prossimo. La notizia dello stop alla trasmissione non poteva passare inosservata visto che è stata accostata a uno degli ultimi lavori della Carrà in televisione. In realtà i due programmi sono diversi, a partire dalla realizzazione: Volo avrà uno studio, a differenza della Carrà che era itinerante. Ma perché c’è stato questo slittamento?

I motivi dietro al rinvio di È una vita che ti aspetto su Rai Tre non sono ufficialmente noti. Pare si stia facendo fatica a trovare ospiti di un certo calibro, e quindi di un certo costo anche. Forse anche per questo i tempi si sono allungati e lo speaker di Radio Deejay non debutterà più a fine aprile prossimo su Rai Tre. Non si tratta di un debutto per lui sul terzo canale: tra il 2012 e il 2013 è andato in onda con Volo in diretta, in seconda serata.

Tutto sarebbe stato rimandato, il programma non è stato registrato né si sta parlando del lancio. In ogni caso la casa di produzione Ballandi, la stessa di A raccontare comincia tu, avrebbe piena intenzione di realizzare questo progetto con Fabio Volo. I fan dello scrittore dovranno attendere, nulla vieta che il programma veda la luce direttamente nella prossima stagione televisiva.