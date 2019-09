Ariana Grande troppo sensuale: la dura critica di Fabio Volo

Fabio Vola attacca Ariana Grande per il video di 7 rings

Fabio Volo furia contro Ariana Grande. Lo scrittore ha bocciato il modo di fare della cantante italo-americana, tra le più apprezzate e seguite dalle nuove generazioni. Nel suo programma radiofonico Il volo del mattino, in onda su Radio Deejay, Volo si è lasciato andare ad una vera e propria filippica nei confronti della Grande, lanciata dalla Disney quando era solo una bambina. A Volo non è piaciuto il modo in cui Ariana si muove in uno dei suoi videoclip più famosi, 7 rings. Movenze che sarebbero troppo sensuali e provocanti per una ragazza che ha solo 26 anni ed è seguita da bambine, adolescenti e coetanee. Secondo lo scrittore la cantante sarebbe vestita in modo discutibile e manderebbe un messaggio sbagliato alle giovani ragazze che la seguono.

Le dichiarazioni di Fabio Volo contro Ariana Grande

“Ero in palestra, sul tapis roulant, e c’erano i televisori con questi canali di video musicali. A un certo punto c’è una che si chiama Ariana Grande, bellissima ragazzina, mora… Sembra abbia 15 anni, vestita di rosa, tutta sexy… se vado a una festa e una viene vestita così dico “chi è ‘sto pu…..? Come si è int…ata”, ha raccontato Fabio Volo in radio. “Le donne sono come i fiori, in base ai colori e ai profumi attirano un certo tipo di uomo. Se tu hai paura perché sei insicura e quindi esageri con la ses….. attirerai solo gente che ti vuole sdraiare”, ha aggiunto. “Questa ragazzina è a quattro zampe, in ginocchio, imp…..ta che muove il c..o e fa “l’ho visto, mi piace, lo voglio, ce l’ho/lo prendo”. Tutto il videoclip era un richiamo se….e. Pensa io padre di due femmine, vado a lavoro, faccio le mie cose, mentre una società mi sta im….anando la figlia. Ma non è possibile sia legale, che una per cantare una canzone si metta a quattro zampe, vestita da mig… e muova il c… facendo “I want it, I got it…”, ha concluso Volo.

Il video di Ariana Grande che ha fatto infuriare Fabio Volo:

Le dichiarazioni di Fabio Volo fanno discutere

Inutile dire che le affermazioni di Fabio Volo hanno subito scatenato il putiferio sui social network. La maggior parte si è schierata dalla parte di Ariana Grande, che al momento non è sicuramente a conoscenza della vicenda. “Consideravo Fabio Volo una persona intelligente e immune dagli stereotipi e pregiudizi di questa società malsana…mi sbagliavo”: questo è solo un dei tanti commenti apparsi in rete contro lo scrittore.