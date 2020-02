Fabio Testi, giù la maschera: stoccate su Barbara Alberti e Signorini

Gf Vip 4, Fabio Testi nomina Barbara Alberti e parla di trattamento diverso: Signorini pietrificato

Fabio Testi si è fatto portavoce del popolo del Web su Barbara Alberti e ha di sicuro spiazzato Alfonso Signorini, che lì per lì è sembrato proprio pietrificato! Da giorni infatti in rete in tanti hanno sostenuto che la scrittrice gode nella Casa di privilegi speciali, e non ci riferiamo solo al fatto di poter dormire da sola. Nessuno ha avuto da ridire su questo, anche perché abbiamo visto Malgioglio dormire in solitaria per tutta la durata della seconda edizione del Gf Vip. Il riferimento è invece al fatto che è stata annullata una nomination quasi inutilmente, verrebbe da dire. La settimana scorsa infatti Barbara Alberti era al televoto, ma siccome ha avuto dei problemi di salute il televoto è stato annullato e non c’è stata nessuna eliminazione.

Barbara Alberti privilegiata al Gf Vip? La stoccata di Fabio Testi al Gf Vip

In molti pensavano che l’annullamento del televoto fosse dovuto al fatto che Barbara avrebbe lasciato il gioco, per cui è stato tanto lo stupore nel rivederla in Casa dopo due giorni. Evidentemente anche Fabio Testi è rimasto stupito da tutto questo, tanto da nominarla stasera per ripartire da dove si erano lasciati insomma. In confessionale, Testi ha detto: “Nomino Barbara perché secondo me ha avuto un trattamento che per noi è un po’ diverso da come è stato fatto a tutti gli altri concorrenti. Lei è stata nominata per tre o quattro volte, poi è uscita e rientrata, è stata male non so cosa sia successo. Sono state annullate le votazioni e allora le riprendiamo come erano rimaste”. Alfonso ha accettato la motivazione di voler ripristinare la nomination di Barbara Alberti, ma non ha lasciato passare il “trattamento diverso”.

Alfonso Signorini replica a Fabio Testi sui privilegi di Barbara Alberti: “Ha avuto problemi”

Il conduttore infatti ha detto: “Però i privilegi di Barbara non possono essere certo riferiti a un problema di salute che ha avuto. Lei è dovuta andare a farsi curare e poi è rientrata. Noi abbiamo dovuto sospendere le nomination proprio perché lei ha avuto questi problemi”. Fabio Testi a questo punto l’ha buttata sul ridere, dicendo che comunque Barbara non dorme nella stessa stanza di Patrick, reo di russare di notte. Ma questo è un privilegio concesso alla Alberti in virtù della sua età.