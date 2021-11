Fabio Galante, chi è la fidanzata Francesca: il sogno della coppia

Dopo tante relazioni finite male Fabio Galante ha finalmente trovato il grande amore della sua vita. La fortunata è la modella Francesca Falomo. Mora, alta e sorridente, ha 38 anni, nove meno dell’ex calciatore. La coppia è unita da ben cinque anni e fa progetti importanti per il futuro. Fabio, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2021, sogna di sposare Francesca e mettere su famiglia.

Fabio Galante non è sposato e non ha figli

Fabio Galante, infatti, non si è mai sposato e ad oggi non è ancora diventato padre. Al settimanale Nuovo ha confidato che gli piacerebbe molto diventare padre visto che ritiene di avere accanto a sé la donna giusta con la quale realizzare questo grande sogno. Lo sportivo ha rivelato che la sua Francesca è una donna bella, seria e intelligente oltre che incredibilmente sensuale. Fabio e Francesca hanno parlato di matrimonio già qualche tempo fa ma ogni progetto è stato rinviato a causa dell’emergenza Covid-19.

Al momento Fabio Galante e Francesca Falomo si godono la convivenza a Milano, che procede a gonfie vele. Francesca è una ragazza molto sportiva: in passato ha praticato diverse discipline quali danza, basket, sci, spinning. La Falomo è inoltre una grande appassionata di calcio: da sempre, insieme alla sua famiglia, tifa Inter, ex squadra di Galante dal 1996 al 1999.

La fidanzata di Fabio Galante è laureata in Economia Aziendale e lavora per alcune associazioni private oltre a posare, saltuariamente, come modella data la sua avvenente bellezza. Francesca Falomo è originaria di Pordenone ma da anni vive a Milano, dove ha conosciuto Galante grazie ad alcuni amici in comune.

Le ex di Fabio Galante

Prima di mettere la testa a posto con Francesca Falomo Fabio Galante ha vissuto diverse liaison e flirt, molti dei quali con personalità di spicco del mondo dello spettacolo. L’ex difensore ha amato Laura Freddi, Giorgia Palmas, Laura Torrisi, Giogia Surina.

Lory Del Santo ha ammesso di essere stata corteggiata a lungo da Fabio Galante. Quest’ultimo avrebbe frequentato per un breve periodo pure la conduttrice Mediaset Barbara d’Urso.