Fabio Fulco e Chiabotto, distanti ma con stessi obiettivi: parla l’ex coppia

Fabio Fulco, 51 anni, e Cristina Chiabotto, 34, dopo aver fatto sognare per anni tantissimi fan, che nella loro love story hanno trovato una sorta di favola contemporanea, si sono lasciati, rifacendosi una vita. E che vita, verrebbe da dire, visto che entrambi, in modo alquanto rapido, hanno messo su famiglia con i rispettivi partner attuali. La conduttrice piemontese si è legata al manager Marco Roscio, con il quale è convolata a nozze circa due anni fa e da cui ha avuto il 7 maggio scorso una figlia, Luce Maria. L’attore invece ha iniziato una relazione con la modella Veronica Papa, che ha partorito il primo frutto d’amore a fine giugno. Anche in questo casa sul portone di casa è stato appeso un fiocco rosa: la bimba è stata chiamata Agnes.

Intervistati dal magazine Chi, separatamente, Cristina e Fabio hanno scoperto di nutrire il medesimo desiderio. Entrambi vorrebbero cioè allargare ulteriormente le loro famiglie. Il 51enne campano lo dice forte e chiaro, affermando che nella sua testa “già vede un maschietto” che gioca con la primogenita. L’attore ha sottolineato che se dovesse arrivare un’altra femminuccia non sarebbe assolutamente un problema. Prima di dare un fratellino o una sorellina ad Agnes, però, tiene a precisare che si sposerà con la compagna. “Anche in comune, da soli, non importa. Siamo dentro a una pandemia. Non abbiamo più tempo da perdere, solo da godere”, chiosa Fulco.

Quando all’interprete gli viene chiesto se nutre rimpianti per come sono andate le cose con Cristina, replica con un secco: “Zero”. “Se tutto quello che ho fatto mi ha portato fin qui, va benissimo”, conclude.

Non solo Fulco e Veronica immaginano di avere altri figli. Pare infatti che anche la Chiabotto e suo marito non disdegnino l’idea di ‘allargarsi’. Chi Magazine assicura che la coppia, seppur a voce bassa, ne starebbe parlando e che non è detto che Maria Luce non possa avere tra non molto un fratellino o una sorellina. Intanto Cristina e il manager si godono le vacanze a Formentera, loro isola prediletta, luogo in cui ricaricano le pile durante il periodo estivo. Per l’ex Miss Italia, la perla delle Baleari, è un vero e proprio rifugio in cui godersi un buen retiro.

“Il primo mare di mia figlia in un momento così difficile mi riempie il cuore di gioia“, rivela la Chiabotto a Chi, per poi aggiungere: “Mia figlia è felice… nonostante il periodo non sia facile. Ma basta stare attenti, in fondo il rischio è ovunque. Proviamo a trovare serenità…”