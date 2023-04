Tra pochi mesi Fabio Fulco, noto attore campano, sposerà la compagna Veronica Papa, di professione modella e imprenditrice. I due, genitori di Agnes, nata nel 2021, a luglio di quest’anno convoleranno a nozze con una funzione religiosa, organizzata in una location romantica. La coppia si è già detta “Si” lo scorso 18 marzo con rito civile, ma è pronta a festeggiare insieme a tutta la famiglia sulla Costiera Amalfitana. Nel corso di un’intervista al settimanale “Chi” l’attore ha rivelato alcuni retroscena dell’attesissima cerimonia.

Una location speciale per un matrimonio da sogno

Come rivelato dalla coppia, il loro sogno era quello di sposarsi in una location speciale: “Fosse dipeso da me, mi sarei sposato il giorno dopo la nascita di Agnes, in una piccola chiesetta. Il nostro sogno era sposarci in Costiera Amalfitana e prima c’erano la burocrazia, il corso prematrimoniale… Insomma, ci voleva un anno circa. Così è stato.” Queste le parole di Fulco, che si dice felice per le ormai imminenti nozze.

Stando a quanto affermato dall’attore, la cosa importante per lui e per la sua compagna è la funzione religiosa, durante la quale verrà colta l’occasione per raccontare la loro stupenda storia d’amore: “Per me ciò che conta è la funzione religiosa, che sarà magica e condita con frasi che racconteranno la nostra storia. Insomma, per me il matrimonio è il rito religioso. Il resto è soltanto contorno. Il momento più bello? Quando nostra figlia Agnes porterà in chiesa le fedi nunziali. Potrei davvero svenire”.

Come si può capire dalle parole dell’attore l’emozione è tanta, soprattutto perché, come affermato dal futuro sposo: “Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere. Se oggi sono qui lo devo anche agli errori commessi in passato. Gli errori sono la somma della nostra felicità. E io sono felice”.

Insomma, Fabio Fulco sta vivendo uno dei momenti più belli e sogna in grande per la sua famiglia. Tra i progetti dell’attore ci sarebbe quello di allargare la famiglia dopo la celebrazione delle nozze: “Occuparci di nostra figlia non sminuisce il nostro rapporto, anzi, dopo le nozze vogliamo allargare la famiglia.”

La proposta di matrimonio

Dopo la forte delusione in seguito alla fine della storica relazione con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, alla quale Fulco è stato legato per ben dodici anni, l’attore campano ha ritrovato la felicità e riscoperto l’amore con la giovane modella Veronica Papa. “Solo vicino ai 5o anni ho scoperto l’amore. All’inizio avevo un po di timore, poi l’amore ha spazzato via ogni timore”.

La loro relazione va avanti da anni ormai e, a maggio dello scorso anno, Fulco si è deciso a compiere il grande passo. L’attore avrebbe chiesto alla compagna di sposarlo poco dopo la nascita della loro prima figlia Agnes, nella romantica cornice della Costiera Amalfitana. Fulco ha poi annunciato le nozze condividendo un dolce scatto sui social: lo scambio di un tenero bacio mentre Veronica Papa mostra l’anello di fidanzamento regalatole dal futuro marito.

“Dicono che se sogni una cosa piu di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. Ha detto sì”. Questa la didascalia dello scatto condiviso con i suoi followers.