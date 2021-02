Fabio Fazio operato non va in onda stasera. Spunta incognita sul contratto

Che Tempo Che Fa non va in onda stasera. Il conduttore, operato, sarà sostituito da Report. Intanto spunta un retroscena sul suo contratto in scadenza

Come annunciato la scorsa settimana Che Tempo Che Fa non va in onda stasera, domenica 28 febbraio 2021. Il talk show di Rai 3 si prende una pausa e salta almeno una emissione. Il motivo? Come spiegato in diretta televisiva, Fabio Fazio si è sottoposto a un intervento che non gli consentirà di parlare per qualche tempo. Non c’è una data certa per il suo ritorno in tv, ma di certo salterà il tradizionale collegamento con Sanremo a due giorni dall’inizio, anticipato di una settimana nello scorso appuntamento. Nel frattempo la Rai ha annunciato cosa va in onda al posto di Che Tempo Fa. Sarà Sigfrido Ranucci a sostituire Fazio. Dalle ore 20, infatti, sarà trasmessa una puntata speciale di Report dal titolo ‘Terra, Acqua, Fuoco, Aria’.

Nello specifico, le inchieste si occuperanno del piano di azione per il contrasto dei fuochi dei rifiuti in Campania, dei monopattini che stanno riscrivendo le regole della mobilità urbana anche nel nostro Paese, del piano di salvataggio di Alitalia, l’impoverimento delle riserve ittiche dei mari e oceani, la pasta rigata che vince sulla liscia che è agli ultimi posti nelle vendite tra i formati.

Su Fabio Fazio operato non ci sono ulteriori notizie, ma nelle ultime ore è uscita una indiscrezione riguardo il suo contratto in scadenza a giugno prossimo. In Rai si parla a chi toccherà firmare il rinnovo, anche se potrebbe non esserci. Salini non ha mai fatto mistero di volerlo, ma è in scadenza di mandato. Il rinnovo del conduttore potrebbe dipendere dai nuovi dirigenti che prenderanno il suo posto.

Con gli ascolti tv sempre vicini e a volte superiore al 10% sarebbe davvero un autogol per la terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo non confermarlo. Che Tempo Che Fa è il programma di punta di Rai 3 e nessuno come questo fa gli stessi ascolti. Titolo V, ad esempio, fa il 2% di share, un risultato decisamente inferiore.

La partita del rinnovo di Fabio Fazio si giocherà nelle prossime settimane. Dovrà terminare la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La trasmissione del giornalista quest’anno ha ospitato personaggi del calibro di Barack Obama e Bill Gates, solo per citarne alcuni.