Fabio Concato diventa nonno e festeggia 40 anni di matrimonio

Nonostante l’emergenza Coronavirus, il 2020 è decisamente un anno importante per Fabio Concato. Il cantante sta per diventare finalmente nonno all’età di 67 anni (è nato a Milano il 31 maggio 1953). A regalargli una bambina l’unica figlia Carlotta a cui anni fa ha dedicato Fiore di maggio, una delle sue canzoni più celebri. Il parto è previsto entro la fine di luglio e Concato non vede l’ora di avere tra le sue braccia la tanto attesa nipotina. Un grande amore che condividerà con la moglie Eliasbetta Pesarese, alla quale è legato da ben quarant’anni. La coppia è convolata a nozze nel 1980 e si è sempre tenuta alla larga da gossip, maldicenze e malelingue. Un amore speciale, intenso, che ha cambiato la vita di Fabio e che l’ha ispirato per tanti splendidi brani musicali. Tra questi la popolare Domenica bestiale che l’artista milanese ha scritto proprio durante il periodo di fidanzamento con Elisabetta, anche se poi il pezzo è uscito qualche anno dopo.

Fabio Concato ultime notizie: nonno presente e innamorato

“A luglio nascerà la bimba di mia figlia e mai come ora la vivo come il segno della vita che va avanti nonostante tutto. Tra biberon e pannolini, allegria e confusione, sarà una sferzata di energia mai così indispensabile come adesso. Mi emoziono già solo al pensiero”, ha dichiarato Fabio Concato al settimanale Intimità. E chissà che la piccola in arrivo non ispiri una nuova canzone simile all’ormai celebre Fiore di maggio…Il cantautore ha approfittato della quarantena forzata per lavorare a nuovi brani. Ad oggi non è chiaro se presto uscirà un nuovo album di Concato (l’ultimo intitolato Gigi risale al 2017) o se i singoli pezzi saranno disponibili online.

Fabio Concato e la moglie Elisabetta insieme da 40 anni

Oltre a diventare nonno, Fabio Concato si appresta a festeggiare quarant’anni di matrimonio con la moglie Elisabetta. La coppia è convolata a nozze il 16 luglio 1980 dopo qualche anno di fidanzamento. A detta di Concato il segreto di una unione così longeva sta tutta nel suo lavoro di musicista, che porta spesso a frequenti assenza da casa. “Sono convinto che alternare momenti di vicinanza e lontananza possa giovare al rapporto, perché dà modo di avvertire reciprocamente la profondità della mancanza e amplificare il desiderio del prossimo abbraccio”, ha chiarito.

Fabio Concato e la moglie: quest’anno niente vacanze

Per ora, causa Covid-19, Concato e la moglie non festeggeranno l’importante traguardo così come eviteranno di fare le vacanze quest’anno. “Non si può contare sul buonsenso di tutti. Credo sia ancora il momento della prudenza”, ha precisato Fabio.