Fabio Basile, grave lutto per il judoka: è morto a 31 anni il fratello Michael

Tragedia per la famiglia di Fabio Basile. Il judoka – noto per le sue partecipazioni in tv a Ballando con le Stelle e Grande Fratello Vip – ha perso il fratello Michael. Quest’ultimo è scomparso all’età di 31 anni per cause ancora da chiarire, anche se qualcuno ha parlato di un probabile arresto cardiaco. Sarà l’autopsia a chiarire le circostanze della morte di Michael, trovato in casa senza vita dai famigliari preoccupati per le mancate risposte al telefono. A dare il triste annuncio è stato lo stesso Basile ma pure la madre Tiziana sui social network.

“Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene… Mi mancherai tanto”

Il fratello di Fabio Basile era anche lui un atleta di judo e per l’ex gieffino era da sempre un esempio e una guida. Straziante il messaggio della madre Tiziana:

“Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile. E anche da “grande” lo eri: duro fuori e tenero dentro”

Su Instagram Fabio Basile ha ricevuto messaggi di condoglianze da parte di Jane Alexander e Giulia Salemi, con le quali ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2018. Non sono mancati i commenti da parte di altri sportivi come Gabriele Detti, Fabio Fognini e Manuel Lombardo.

Chi era Michael Basile

Michael Basile è stato prima un judoka e poi un allenatore di judo. Nel 2005 ha conquistato il titolo italiano cadetti nei 46 kg a Castellanza mentre nel 2007 ha vinto il bronzo nei 55 kg junior. Era molto legato al fratello minore Fabio, tanto che quest’ultimo ha parlato più volte pubblicamente del loro rapporto splendido. Una rapporto che Fabio ha menzionato anche nel suo libro autobiografico dal titolo L’impossibile non esiste.