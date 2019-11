Ezio Greggio contro Barbara d’Urso? Scoppia la polemica sul fuorionda

Cosa è successo tra Ezio Greggio e Barbara d’Urso: il fuorionda della discordia

Ezio Greggio nella bufera per un fuorionda di Striscia la notizia apparso sul sito del tg satirico di Antonio Ricci. Il conduttore Mediaset sembra insultare Barbara d’Urso: un comportamento che è stato duramente condannato sui social network. Soprattutto perché il video è stato divulgato lunedì 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ma cosa è successo di preciso? Nel filmato si vedono Greggio e Iacchetti che ridono e scherzano durante le pause del programma. In uno di questi momenti appare un cagnolino ed Enzo esclama: “Ci mancava solo il cane”. “Vai dalla d’Urso che è una collega”, aggiunge Greggio. Ma non è tutto perché Ezio ha mandato una frecciatina alla presentatrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso pure sul finale della puntata del lunedì di Striscia.

Le parole di Ezio Greggio su Barbara d’Urso a Striscia la notizia

“Posso dire una cosa, era così una bella serata ma adesso c’è Live-Non è la D’Urso“, ha detto Ezio Greggio sul finale di Striscia la Notizia, come riporta Il Fatto Quotidiano. Iacchetti ha puntualizzato: “Non sia giù di morale, lo dice il titolo stesso non c’è la D’Urso”. Alla fine il collega ha esultato: “Menomale che bella notizia”. Frasi piuttosto forti che non sono piaciute al pubblico, che ha duramente condannato Greggio sui social network e in particolare su Twitter.

La replica di Ezio Greggio e Barbara d’Urso sulla vicenda

Al momento Ezio Greggio non ha fornito spiegazioni in merito così come non si è espressa sulla vicenda Barbara d’Urso.