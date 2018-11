Ezio Greggio, 30 anni di Striscia la Notizia: confessioni su colleghi e Veline

Ezio Greggio, Striscia la Notizia compie 30 anni: il conduttore ripercorre gli anni passati a fianco di colleghi e Veline

Ezio Greggio, attraverso un’intervista su Gente, decide di raccontare in modo molto approfondito dei lunghi anni di Striscia la Notizia. Quest’anno il programma di Canale 5 ha compiuto ben trent’anni. È da sempre una delle trasmissioni più conosciute e più seguite in tutta Italia. Il conduttore racconta del suo rapporto con i vari colleghi, ma anche delle veline passate nel programma. Per raccontare tutta la storia del noto programma servirebbero proprio 30 anni, ammette Greggio. Ma il conduttore tenta in sintesi di spiegare cos’è accaduto in questi lunghi anni. Nel corso della prima edizione, Ezio lavorò come inviato insieme a Gianfranco D’Angelo, con cui costruì una solida amicizia. Ciò che ci tiene a sottolineare è la sua lunga amicizia con Enzo Iacchetti. “Siamo la coppia più bella del mondo”, canticchiano spesso durante le dirette i due amici. Lavorano insieme da ben 25 anni e ancora oggi Ezio ricorda la prima puntata di Iacchetti all’interno del programma, quando chiamò la madre per la felicità. Sin da subito diventarono grandi amici. Tra loro c’è una grande complicità e questo ormai è un fatto evidente.

Ezio Greggio, le parole su Michelle Hunziker e Antonio Ricci

Ezio non può di certo non citare la figura femminile più influente del programma: Michelle Hunziker. Con il suo sorriso e la sua ironia, ricorda Greggio, conquistò tutti sin dalla prima puntata nel ruolo di conduttrice. “Una stakanovista”, la definisce Ezio. Si è sicuramente fatta amare dal pubblico, che la sostiene ancora dopo anni di televisione. E Antonio Ricci? “Che si può dire se non che è un genio della televisione?” rivela Ezio. La loro collaborazione dura da ben 35 anni e rappresenta per entrambi un grande successo. “Con lui il feeling è totale”, dichiara Greggio nel corso dell’intervista.

Ezio Greggio: “Striscia la Notizia per le Veline rappresenta un trampolino”

Striscia la Notizia ha rappresentato per molte Veline un trampolino, secondo Greggio. Infatti, sono tante le showgirl che si sono fatte strada nel mondo dello spettacolo dopo aver preso parte alla trasmissione. In particolare, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia avrebbero rafforzato il ruolo delle Veline notevolmente, secondo Greggio. Ma non ha belle parole solo per loro, Ezio ricorda anche altri volti come Alessia Mancini, Melissa Satta, Giorgia Palmas, Marina Graziani e Thais Wiggers. Il conduttore non dimentica l’ultima generazione con Ludovica Frasca e Irene Cioni, Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva.