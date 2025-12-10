Ex vincitore di Sanremo fuori dal Festival: “Conti, vaffan****”. Telefonata finita male

Doveva essere uno scherzo ‘cattivello’, ne è uscita una curiosa notizia: un ex vincitore del Festival di Sanremo ha mandato a quel paese, cioè letteralmente a “fanc***”, Carlo Conti. Anzi, il finto Conti, anche se l’artista era convinto che stava parlando per davvero con il conduttore toscano. Autori della marachella Sebastian Gazzarrini e David Pratelli, che imita perfettamente la voce del direttore artistico della kermesse ligure. I due, in un servizio confezionato per Le Iene, hanno contattato telefonicamente alcuni dei big esclusi dal prossimo Festival, provocandoli e mettendoli in difficoltà.

Sanremo, ex vincitore manda a quel paese Carlo Conti

“La maggior parte degli esclusi non ha nessun rancore nei confronti di Carlo, tranne uno però, che ha anche vinto un’edizione del Festival ed è molto amato dal pubblico”, ha spiegato Gazzarrini prima di lanciare il servizio de Le Iene. Nella clip è poi stato mandato in onda il dialogo tra tale ex vincitore di Sanremo e Pratelli, che si è presentato come Carlo Conti, imitandone perfettamente la voce.

“Se sono tuo amico o meno? Ma perché adesso mi fai questa domanda?”, ha detto il big escluso. “Perché non ti ho preso per il prossimo Sanremo”, la risposta del finto Conti. “Eh vedi tu – la controreplica del cantante –. Cosa ti devo dire, sono già due anni. Quindi che domande fai?!“. Lo scherzo è proseguito con il finto conduttore che è diventato ancor più provocatorio: “Le tue canzoni non è che siano così belle. La canzone che mi hai mandato non era per niente bellina“. A questo punto l’ex vincitore di Sanremo ha perso la pazienza: “Dai Carlo, ma vattene a fanc***”.

Le Iene hanno poi contattato il vero Conti che si è fatto una risata dopo essere stato messo al corrente degli scherzetti che erano appena stati fatti: “Qualcuno mi ha già chiamato e mi ha detto di esserci cascato in pieno. Quanti vaffa mi sono preso? Io comunque sono vostro amico, siamo amicissimi, amico de Le Iene ti conviene“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Chi è il cantante in questione?

Le Iene hanno camuffato la voce dell’artista vittima dello scherzo. Dunque non è semplice risalire a chi sia. Durante la chiamata, però, sono stati seminati diversi indizi che permettono di restringere la rosa dei nomi. Oltre a sapere che ha vinto il Festival in passato, si sa che è un maschio e che è stato escluso da Conti sia nel 2025, sia nel 2026. A questo punto è opportuno stilare una lista di chi ha vinto il Festival negli ultimi 20 anni, escludendo le cantanti:

Povia

Simone Cristicchi

Giò Di Tonno

Marco Carta

Valerio Scanu

Roberto Vecchioni

Marco Mengoni

Il Volo

Stadio

Francesco Gabbani

Ermal Meta

Fabrizio Moro

Diodato

Måneskin

Mahmood

Blanco

Olly

Chi tra questi è stato vittima dello scherzo? Olly non può essere, avendo vinto la kermesse l’anno scorso. Da escludere anche Simone Cristicchi, in gara al Festival pochi mesi fa, ed Ermal Meta che farà parte dei big di quest’anno. Praticamente impossibile che si tratti di Damiano David del Maneskin, che a Sanremo può solo sbarcare in qualità di super ospite per il blasone conquistato. Stesso discorso vale per Roberto Vecchioni. E ancora, protagonisti della telefonata non possono essere i ragazzi de Il Volo e Povia perché sono apparsi nel servizio de Le Iene e hanno preso con filosofia la loro esclusione. Da depennare dalla lista anche Fabrizio Moro che, in tempi non sospetti, ha dichiarato che non avrebbe mandato alcun brano a Conti. Non considerando gli artisti citati, la rosa si restringe…