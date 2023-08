Ex Uomini e Donne picchia la fidanzata: arresto e reazione di Maria

By

Un ex partecipante del programma è stato arrestato nelle scorse ore accusato di aver aggredito e maltrattato la fidanzata

Un ex partecipante di Uomini e Donne è stato arrestato per botte e minacce di morte alla fidanzata. Si tratta di Marco Arduini, il quale è stato prelevato dai carabinieri di Cattolica, a Rimini. Originario di Roma, aveva preso parte al programma di Maria De Filippi tra il 2017 e il 2018, e allontanato dopo solo due puntate.

Secondo quanto riporta RiminiToday, Marco è stato trasferito nel carcere per un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dal pubblico ministero, Davide Ercolani, e firmata dal gip Raffaella Ceccarelli. Stando a ciò che emerge, l’ex cavaliere 45enne aveva intrapreso una relazione amorosa con una 19enne “conosciuta nell’albergo riccionese dove entrambi lavorano da circa un anno”.

Pare che, dopo qualche tempo, la storia sia diventata abbastanza burrascosa. La situazione sarebbe degenerata nel giro di pochi mesi e oggi la vittima avrebbe raccontato di aver ricevuto addirittura dei morsi sul viso, oltre che delle minacce con i coltelli. Le complicazioni sarebbero arrivate nel momento in cui la 19enne si sarebbe rifiutata di andare a convivere con Arduini, il quale avrebbe poi iniziato ad avere un atteggiamento violento e possessivo.

La 19enne accusa l’ex partecipante di Uomini e Donne di “pedinamenti, telefonate, messaggi, ma anche, aggressioni fisiche”. La ragazza avrebbe spesso richiesto le cure dei sanitari, dopo i maltrattamenti subiti, fino a quando non avrebbe trovato il coraggio di parlarne con un’amica. Dopo di che, avrebbe sporto denuncia parlando con i carabinieri.

Uomini e Donne, Marco Arduini arrestato: l’intervento di De Filippi

Marco Arduini è stato un volto del Trono Over del dating show di Maria De Filippi nel 2017. Nel 2018 aveva rilasciato anche una lunga intervista al Magazine dedicato al programma e poi non si è più saputo nulla. La conduttrice interviene sulla questione, in queste ore, attraverso l’ufficio stampa.

Scendendo nel dettaglio, Elisabetta Soldati su Twitter ci tiene a fare questa precisazione:

“A proposito di UeD, storico programma in onda da oltre 20 anni a cui hanno partecipato oltre 100mila persone comuni, il signor Marco Arduini risulta in sole 2 puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato”

Queste le parole con cui Maria decide di esporsi sulla questione, in quanto in queste ore il nome del programma è stato affiancato a questo triste caso che vede coinvolto uno dei suoi ex partecipanti.