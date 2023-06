Ex tronista di Uomini e Donne ed ex velina: crac, love story finita

Dopo poco più di un anno dall’inizio della loro relazione, pare che Shaila Gatta e Alessandro Zarino si siano lasciati. L’ex velina di Striscia la notizia e l’ex tronista di Uomini e Donne nelle ultime ore hanno cancellato tutte le foto di coppia dai rispettivi account social e, anche se i diretti interessati non hanno ancora confermato la rottura, i loro followers hanno subito pensato che tra i due ci fosse qualcosa che non andava. A fare circolare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo la quale i due si sarebbero già allontanati da molto tempo a causa di una pausa di riflessione, decisa per motivazioni di cui non hanno mai parlato apertamente.

La nascita della love story e la rottura

L’ex tronista e l’ex velina sono stati pizzicati insieme per la prima volta a luglio dello scorso anno. In merito erano uscite diverse segnalazioni da parte di utenti che avevano scritto a Deianira Marzano. L’esperta di gossip a sua volta aveva ripubblicato tutto. Era stata Shaila a parlare per prima della storia con Alessandro, ufficializzandola tramite un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Avevamo un’amicizia leale, autentica anche se entrambi sapevamo che, sotto sotto, c’era dell’altro. Il primo bacio? Arrivato quest’estate, dopo diversi incontri di lavoro. Il primo, in verità, è stato meno romantico. Scriva pure volante. Eravamo proprio sotto casa mia. Il secondo, invece, è stato in Salento, in Puglia.”

“La prima mossa l’ho fatta io” aveva poi aggiunto, senza sviscerare altri dettagli sulla love story con l’ex tronista. I due infatti hanno sempre preferito vivere la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori. Adesso, però, a quanto pare la coppia è scoppiata. Come anticipato, a lanciare l’indiscrezione è ancora una volta Deianira Marzano attraverso le sue storie Instagram rispondendo a un utente che chiedeva se Alessandro Zarino e Shaila Gatta si fossero lasciati: “Fonti mi hanno detto che erano in pausa di riflessione, ma dura da un bel po’. Se li vedremo insieme, l’avranno superata. Dico questo: sotto pare ci sia qualcosa”.

Successivamente la Marzano ha ricevuto altre segnalazioni da parte di alcuni utenti che le hanno fatto notare come sui rispettivi profili social dei due siano sparite le foto di coppia. Un segnale che non lascia presagire nulla di buono. Che i due abbiano deciso di prendere definitivamente strade diverse e che non abbiano superato il periodo di pausa? Al momento Shaila e Alessandro non hanno rilasciato alcun annuncio ufficiale ma, secondo molti dei loro followers, probabilmente hanno scelto questo modo per rivelare la fine della loro relazione.

Chi sono Shaila Gatta e Alessandro Zarino

Shaila Gatta è diventata famosa in seguito alla sua partecipazione ad Amici nel lontano 2015 in qualità di ballerina contemporanea. Nonostante Alessandra Celentano abbia sempre dichiarato di non vedere un particolare talento nella ballerina, Shaila aveva conquistato la restante parte della giuria del talent di Maria De Filippi. Una volta conclusa l’esperienza nel talent di ballo, Shaila aveva iniziato a ballare in alcune trasmissioni televisive come Striscia la notizia, che ne sancì la popolarità.

Alessandro Zarino invece è conosciuto per aver partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2019/2020, conclusasi con la scelta di Veronica Burchielli che gli disse no per poi in seguito decidere di accettare il trono.