Un ex protagonista di Temptation Island è finito al centro della cronaca siciliana. Come racconta Palermo Today, Federico Rasa – che ha partecipato al programma di Canale 5 nel 2021 in coppia con l’ormai ex fidanzata Floriana Angelica – non avrebbe gradito il trattamento ricevuto al pronto soccorso del Civico a Palermo e per questo avrebbe iniziato a tirare calci a carrelli e porte dell’ospedale.

Insieme a Federico Rasa, di professione barista, altri tre ragazzi che, dopo aver seminato un po’ di caos, sarebbero scappati prima dell’arrivo delle volanti del commissariato Porta Nuova. L’ex volto di Temptation Island sarebbe ora indagato per danneggiamento, in attesa di capire se il personale sanitario e la guardia giurata in servizio al nosocomio decideranno di sporgere denuncia per minacce.

Temptation Island, Federico Rasa e il caos in ospedale

Tutto sarebbe iniziato nel primo pomeriggio di sabato 21 gennaio, quando Federico Rasa si sarebbe presentato in ospedale accompagnato dai sanitari del 118. Pare per una reazione avversa ad un trattamento al cuoio capelluto al quale si sarebbe sottoposto recentemente all’estero, in Turchia. Una sorta di reazione allergica di cui avrebbe iniziato a soffrire qualche giorno fa.

Dopo aver superato il triage con il codice verde e fatta la prima visita, Rasa sarebbe rimasto per un’oretta su una barella prima di iniziare ad andare in escandescenze davanti a decine di pazienti in attesa, offendendo e minacciando il personale sanitario presente.

A quel punto Federico, con gli amici entrati poco dopo a dare manforte, avrebbe dato spettacolo all’interno del pronto soccorso. “Fate tutti schifo”, avrebbe iniziato a dire nei confronti di medici, infermieri e della guardia giurata. Nel caos che si è creato, ripreso dalle telecamere del pronto soccorso, il giovane palermitano avrebbe preso a calci un carrello e una porta rompendo una bacchetta in metallo.

Dopo questa scena il personale avrebbe contattato il 112 chiedendo l’intervento delle volanti che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini di videosorveglianza. Ancora da identificare gli amici dell’ex star di Temptation Island che si sarebbero dileguati.

Al momento il diretto interessato non ha ancora commentato la vicenda: su Instagram ha però annunciato che spiegherà presto ai suoi follower quanto accaduto realmente.