Ex Temptation Island: “Ho una nuova fidanzata da 3 mesi, è incinta”

Un ex protagonista di Temptation Island diventerà padre per la prima volta. La futura mamma è la sua compagna da appena tre mesi.

L’annuncio social di un ex protagonista di Temptation Island ha spiazzato i fans del reality delle tentazioni. L’autore è Federico Rasa, che nel 2021 intraprese il viaggio nei sentimenti al fianco di Floriana Angelica. Il siciliano diventerà padre per la prima volta e la futura madre di suo figlio è la nuova fidanzata Angy Colletta, che il 36enne frequenta da circa tre mesi.

Archiviata la relazione con Floriana, naufragata lo scorso maggio, Rasa ha ritrovato l’amore al fianco di Angy. Di recente, i due hanno deciso di sugellare la loro unione con un tatuaggio di coppia. Il palermitano ha inciso sulla mano le lettere ‘L’ e ‘O’. La giovane, nello stesso punto, si è tatuata la ‘V’ e la ‘E’. Quando i piccioncini si prendono per mano, i loro tatuaggi, uno accanto all’altro, danno vita a alla parola ‘amore‘ in inglese. Non c’è che dire: Federico ha voltato pagina rapidamente e ha decisamente perso la testa per la nuova fiamma.

La coppia fa sul serio al punto che, presto, diventerà una famiglia a tutti gli effetti. L’ex volto di Temptation Island, infatti, ha pubblicato su Instagram un reel che ripercorre le tappe della sua storia d’amore con la Colletta per poi culminare con l’annuncio della gravidanza. Avete capito bene: Angy e Federico, coppia freschissima, stanno per diventare genitori e sono al settimo cielo. “Dal primo giorno che ti ho vista ho capito subito che mi avresti stravolto la vita – ha scritto Rasa nella caption del reel – Dopo solo 3 mesi mi hai regalato la cosa più bella del mondo e diventare padre con una donna come te è la cosa più bella del mondo“.

Temptation Island, perché è finita tra Federico e Floriana

L’avventura di Federico e Floriana a Temptation Island 2021 fu tutt’altro che idilliaca. I due scrissero alla redazione del format condotto da Filippo Bisciglia perché lei sperava di convincere l’allora fidanzato ad impegnarsi seriamente nel loro rapporto. Nel villaggio dei single, tuttavia, Federico si avvicinò pericolosamente alla single Vincenza Botti. Non solo: più di una volta la Angelica visionò nel pinnettu filmati in cui l’ex compagno parlava di lei in termini poco lusinghieri oppure spifferava dettagli privati del loro legame. Fu la giovane, esausta, a chiedere il falò di confronto anticipato, che si chiuse con una brusca separazione.

Durante un secondo faccia a faccia, Federico fece di tutto per convincere la sua ex a ripensarci e lei, molto innamorata malgrado tutto, lo perdonò. Evidentemente, però, il destino della loro relazione era già scritto. Dopo un lungo periodo di alti e bassi, a maggio 2023, il siciliano ha confermato la rottura via Instagram. “Io e Floriana ci abbiamo riprovato, ma abbiamo capito che la storia non andava più” ha svelato, alludendo ad una decisione presa di comune accordo. Floriana, lo scorso settembre, è a sua volta uscita allo scoperto con il nuovo compagno, il vocalist Danilo Martines.