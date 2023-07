Ex Temptation Island è mamma bis: curiosa la lunghezza del bebè

Martina Sebastiani è diventata mamma per la seconda volta. Pochi minuti fa l’ex partecipante a Temptation Island ha postato una carrellata di tenere immagini sul suo profilo Instagram che la ritraggono insieme alla sua secondogenita Beatrice. L’influencer, diventata nota per aver preso parte all’edizione del 2018 del reality dei sentimenti di Mediaset, aveva annunciato la seconda gravidanza tramite un post sui social pubblicato il 10 febbraio scorso.

La prima foto con Beatrice

“Eccomi Qui! Sono Beatrice. Nata questa mattina alle 10.27, peso 3,455kg e sono lunga 51cm, esattamente come la mia sorellina Vittoria nata 2 anni fa. Ci somigliamo tanto tanto. Mamma e Papà pazzi di gioia!”

Questa la tenera didascalia scelta a corredo del carosello di fotografie postato dall’influencer sui social per annunciare la nascita della secondogenita. Com’è facile immaginare in pochissimo tempo i neogenitori sono stati letteralmente sommersi dall’affetto di tutti i loro fans. “Ma che meraviglia, tantissimi auguri”, “Benvenuta piccola Beatrice e congratulazioni mamma” e ancora “Benvenuta meraviglia” sono solo alcuni dei numerosi commenti lasciati dai followers sotto al post.

Naturalmente non è mancata anche una fotografia, postata nelle stories dell’influencer, anche con il papà di Beatrice, un ragazzo moro di cui non è data sapersi l’identità al momento. I due stanno insieme da qualche anno e sono già genitori di Vittoria, nata nel 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinasebastiani)

Chi è Martina Sebastiani e l’esperienza a Temptation Island

Martina Sebastiani è nata a Roma il 28 maggio 1988. È una grande sportiva e, in onore di questa sua grande passione, anni fa ha aperto una palestra insieme al fratello. Nel 2008 purtroppo rimase vittima di un importante incidente automobilistico che la ridusse in coma per ben sei mesi e la costrinse alla riabilitazione per tre anni.

Parlando della sua formazione, Martina Sebastiani è laureata in psicologia ed ha lavorato come receptionist. A oggi è un’influencer e ha raggiunto grande popolarità proprio grazie alla sua partecipazione a Temptation Island.

Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale, Martina è stata fidanzata per cinque anni con Gianpaolo Quarta. I due hanno sperimentato una convivenza molto complicata a casa dei genitori di lui, una situazione che ha portato a galla problemi irrisolti tra di loro e che li ha portati a decidere di partecipare a Temptation Island.

In seguito all’esperienza nel reality dei sentimenti il loro rapporto si è interrotto e Martina ha iniziato a frequentare il tentatore Andrea Del Corso. La loro relazione però non durò molto, tant’è che i due annunciarono la loro separazione già nel settembre del 2018. Al momento l’influencer risulta essere legata a un misterioso ragazzo moro dal quale ha avuto, nel 2021, la sua prima figlia di nome Vittoria.