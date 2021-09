Ex prof di Amici pronti a sbarcare su Rai2: chi sono e il nuovo format

Gli ex volti del talent di Maria De Filippi pronti per una nuova avventura televisiva: news e dettagli

Alcuni ex professori di Amici di Maria De Filippi sarebbero pronti a sbarcare sulla tv di stato, più precisamente su Rai Due, con un nuovo format. A spiegare i dettagli dell’operazione è TvBlog che racconta che i professionisti coinvolti nel progetto rispondono al nome di Garrison Rochelle, Maura Paparo, Fioretta Mari e Grazia Di Michele.

Tali figure dovrebbero essere il perno di Performer Italian Cup (il titolo è provvisorio e potrebbe essere modificato strada facendo). Di che cosa si tratta? In che modo saranno impegnati i professionisti? Sempre TvBlog spiega che l’idea originale del format è quella di organizzare una gara in grado di mettere in competizione i migliori atleti/artisti vincitori del Campionato italiano delle arti performative, promosso dallo C.S.A.In., vale a dire l’ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e gestito da FIPASS, tramite il progetto Metodo P.A.S.S.

Nello specifico si punta a sviluppare un brand content che abbia il fine di promuovere le gare tra atleti, artisti solisti e compagnie. Il fulcro dovrebbero essere le performance in canto, danza, recitazione ed altre discipline circensi ed acrobatiche. Il programma si dovrebbe poi avvalere di una giuria che avrebbe il compito di valutare le esibizioni e stabilire vinti e vincitori.

Ex prof di Amici nel format Performer Italian Cup: ruoli, per Garrison si profila la conduzione assieme a Valentina Spampinato

Per quel che riguarda gli ex prof di Amici sopracitati, dovrebbero vestire i panni dei coach (tutti tranne Garrison Rochelle, come vedremo tra poco). Altrimenti detto gli verrebbe affidato il compito di preparare al meglio i concorrenti in gara: Maura Paparo sarebbe destinata alla danza, Fioretta Mari alla recitazione e Grazia Di Michele al canto. Garrison, invece, dovrebbe essere ‘promosso’ alla conduzione, andando ad affiancare Valentina Spampinato, che figura, tra l’altro, come produttrice dello show.

Sempre secondo quanto fatto trapelare dal portale TvBlog, Performer Italian Cup dovrebbe collocarsi nel palinsesto di Rai Due. Probabilmente in seconda serata. Le registrazioni della trasmissione dovrebbe prendere avvio tra pochi giorni, a Cinecittà World.