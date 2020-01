Ex on the beach 2, Lucrezia lancia bottiglie: la reazione di Ignazio e Cecilia

Ex on the beach Italia 2, Lucrezia parte col botto: dopo mezzora in villa già lancia bottiglie!

È appena iniziata la seconda edizione di Ex on the beach Italia e possiamo di sicuro definirlo un inizio col botto. Lucrezia Borlini è una dei protagonisti delle nuove puntate, e quando diciamo protagonista non è un termine a caso. Non appena entrata nella villa in Andalusia che ospiterà il cast di Ex on the beach Italia 2, Lucrezia si è subito abbandonata al divertimento. Per così dire. Ricordandosi di essere in un reality show che permette di divertirsi come meglio si crede, senza censure e senza limiti, Lucrezia ha aperto una bottiglia di vino e ha brindato all’avventura che la attende. Peccato che abbia alzato un po’ troppo il gomito e le conseguenze sono state subito ben visibili!

Lucrezia lancia una bottiglia a Denise nella prima puntata di Ex on the beach Italia 2

Denise non sta riscuotendo, al momento, molta simpatia da parte delle ragazze. Lucrezia e Fabiana hanno commentato un po’ il modo di fare dell’altra, così Lucrezia ha pensato di farle uno scherzo. Non si è ben capito di cosa si trattasse, ma ha parlato di un tale Stefano, inventato, e ha iniziato a raccontare qualcosa, inventato anche questo. Denise ha solo riso della situazione, ma evidentemente non è piaciuto a Lucrezia! E così dopo mezzora di conoscenza la bionda ha lanciato una bottiglia di vetro verso Denise, per fortuna non colpendola. Anche se di poco. Non contenta, dopo poco ha lanciato una bottiglietta di plastica all’indirizzo dell’altra, pronunciando anche una serie di insulti. La sera a cena, Lucrezia ha chiesto scusa: “Ti devo chiedere scusa. Ammetto di non avere dei limiti. Anche perché sono tranquilla quando bevo”.

Ex on the beach Italia 2, la reazione di Ignazio e Cecilia al comportamento di Lucrezia

Nel frattempo, su Instagram, Ignazio e Cecilia hanno commentato l’inizio della prima puntata di Ex on the beach 2. Ignazio ha subito messo in guardia il pubblico: “Ma è il momento di Lucrezia. Lei regalerà grandi soddisfazioni, soprattutto al pubblico maschile, è anche il concorrente preferito della Chechu”. Ovviamente stava scherzando a proposito di Cecilia, ma non è finita qui. Proprio Chechu ha registrato la scena in cui Lucrezia ha lanciato la bottiglia a Denise. Ignazio ha detto: “Il momento topico del programma”. Cecilia invece ha ripreso la concorrente: “Non si fa! Lucrezia non si fa”.