Ex nota Miss Italia, figlia arrestata: rapina alla Upim, i dettagli

Nadia Bengala è nota per esser stata eletta Miss Italia nel 1988, allora incoronata da Fabrizio Frizzi. A far parlare di sé, recentemente, è stata la figlia dell’ex modella e attrice: Diana Schivardi, 27 anni, arrestata per rapina. Ecco cosa è successo.

Diana Schivardi, figlia di Nadia Bengala arrestata: cosa è successo

Nella giornata di mercoledì 16 agosto, Daria Schivardi ha provato a rubare oggetti e abiti alla Upim in via Gioberti, vicino la stazione Termini. La ragazza ha staccato le etichette antitaccheggio da 18 articoli (valore complessivo 212 euro), nascondendo il tutto in una busta di plastica e in una borsa. Fermata all’uscita del magazzino, Daria avrebbe prima inveito contro il titolare, per poi prendersela contro l’addetto alla sicurezza. Oltre ad urlargli una frase di stampo razzista, Daria lo avrebbe ripetutamente colpito con pugni e calci.

Daria è stata quindi accusata di rapina e minacce aggravate da finalità razziale. Il P.M. ha quindi chiesto che l’arresto nei suoi confronti venga convalidato. Nadia Bengala, quando fu ospite a Domenica Live, aveva lanciato un appello al pubblico per ricucire i rapporti con la figlia, la cui relazione si sarebbe deteriorata in seguito ad una storia tra Daria e un uomo di 30 anni più grande di lei. Nadia non aveva da tempo notizie della figlia e quelle circolate nelle ultime ore non sono confortanti.

Chi è Nadia Bengala, Miss Italia nel 1988

Nadia Bengala, come detto in precedenza, è un’ex modella e attrice. Dopo esser stata valletta del programma televisivo Ok il prezzo è giusto (condotto da Iva Zanicchi), prese parte a Miss Italia, venendo incoronata vincitrice nel 1988. Nel 1990 recitò nel film di Mariano Laurenti Pierino torna a scuola, mentre nel 1997 prese parte a Gli inaffidabili di Jerry Calà. Partecipò, inoltre, al film per la tv Le ragazze di Miss Italia, datato 2002.

Il 2004 fu l’anno del ritorno in televisione, ricoprendo il ruolo di opinionista nel programma Rai 2 L’Italia sul 2, condotto da Milo Infante e Monica Leofreddi. L’anno seguente partecipò a Ritorno al presente, reality show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Nadia Bengala ha poi provato ad intraprendere la strada della politica, candidandosi, nel 2009, con La Destra alle elezioni europee, senza però essere eletta. Nel 2021, infine, si è candidata al Consiglio Comunale di Roma, anche in questo caso non venendo eletta.