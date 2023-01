Ex Amici: “30 tentativi di abusi subiti”. Coinvolti volti Rai e Mediaset

Si torna a parlare di abusi e molestie nel mondo dello spettacolo. L’ultima denuncia arriva da Fioretta Mari, stimata attrice, doppiatrice e insegnante di recitazione e dizione, che per svariati anni ha lavorato anche come Professoressa ad Amici di Maria De Filippi. In una lunga intervista a La Repubblica la donna ha rivelato che colleghi e addetti ai lavori hanno fatto di tutto per portarla a letto.

La denuncia di Fioretta Mari

L’ottantenne, che ha alle spalle una lunga esperienza nel settore, ha confidato di aver vissuto tanti e diversi episodi orribili, che non ha mai denunciato per paura di non poter più lavorare. Fioretta Mari ha fatto sapere che nel corso della sua carriera molti uomini hanno cercato di approfittarsi di lei:

“Mi hanno molestata oltre 30 volte: hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi. A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace”

Fioretta Mari tra abusi e molestie

Fioretta Mari ha raccontato un episodio in particolare, piuttosto doloroso:

“Ho avuto paura quando un noto regista con cui lavoravo, che oggi non c’è più, mi ha seguita in bagno e ha chiuso la porta a chiave mentre in casa c’era un evento di famiglia. Non avevo via d’uscita e non potevo urlare perché oltre la parete c’erano bambini. Se lo avessi pregato di non toccarmi sarebbe diventato ancora più cattivo, perché è così che ragionano i predatori. Allora gli ho detto una cosa violentissima e si è spaventato. L’indomani mi ha estromessa dalla fiction con una scusa surreale. Avevo il contratto per 11 episodi e ne feci uno. Ma mi pagarono per intero”

Fioretta Mari ha preferito non fare nomi e cognomi:

“Non è il solo predatore a essere morto. Anzi, l’unico vivo ha una bella età. Ma non ha senso distruggere oggi figure che nel frattempo hanno fatto la storia di Rai e Mediaset”

Al contrario Fioretta Mari ha parlato benissimo di alcuni personaggi noti: Manfredi, Albertazzi, Lionello, Solenghi, Baudo, Tognazzi. Infine l’artista ha voluto fare una raccomandazione a tutte le giovani attrici, ovvero quella di andare ai provini sempre con amiche e amici.

Fioretta Mari ha voluto ringraziare pubblicamente pure Maria De Filippi: grazie all’esperienza ad Amici ha ottenuto grande popolarità che ha poi portato molta gente a vedere i suoi spettacoli teatrali.

Chi è Fioretta Mari

Vero nome Fioretta Manetti, Fioretta Mari è un’attrice, insegnante di recitazione e dizione, regista teatrale italiana. Ha lavorato ad amici per svariati anni in qualità di Professoressa. Il suo debutto sul palcoscenico è avvenuto da bambina: ha iniziato a darsi da fare nel mondo dello spettacolo da piccolissima.

Turi Ferro, noto attore di teatro e cinema, era suo zio acquisito (aveva sposato la sorella della madre di Fioretta). Negli ultimi anni la Mari si è dedicata molto all’insegnamento: ha lavorato nella scuola di recitazione di Simona Izzo a Roma e al Lee Strasberg Institute di New York.

Fioretta Mari è stata sposata al cantante Armando De Razza, dal quale ha avuto l’unica figlia Ida Elena. La fine del matrimonio è stato un dolore immenso per l’attrice, che l’ha segnata nel profondo. Per fortuna è riuscita a superarlo e a trovare successivamente un nuovo amore.