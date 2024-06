Evviva! divide il pubblico: Morandi garanzia, convince meno il resto

Questa sera è andata in onda la seconda puntata di Evviva!, lo show di Rai 1 interamente dedicato alla Rai in occasione dei suoi settant’anni e condotto da Gianni Morandi. Già la prima puntata non aveva convinto tutti e la successiva ha confermato le impressioni iniziali da parte del pubblico che si è mostrato parecchio diviso in merito. Capiamo meglio che cosa è stato apprezzato e cosa, invece, è piaciuto meno della trasmissione.

Il 26 aprile è andata in onda la puntata pilota di Evviva!, lo show di Rai 1 per celebrare i settant’anni della Rai. Stasera, domenica 2 giugno, c’è stato il secondo appuntamento. A condurlo, ancora una volta, è stato Gianni Morandi. Come già avvenuto per la prima puntata, anche in questo caso la trasmissione ha un po’ diviso il pubblico. Ad apprezzare il ricordo dei momenti più significativi della Rai sono stati soprattutto i nostalgici di quel periodo. Il programma, invece, funziona meno per chi quell’epoca non l’ha vissuta e di conseguenza non riesce a rivedersi in quelle immagini. Il pubblico più giovane, difatti, avrebbe preferito meno filmati d’archivio e più ospiti.

Cosa è piaciuto e cosa no

Il punto forte del programma è stato sicuramente il suo conduttore, Gianni Morandi, che si è mostrato ancora una volta dinamico, poliedrico e pieno di passione e vitalità. Il cantante è amato davvero da tutti ed è stata la scelta migliore per poter condurre il format. Gianni ha difatti fatto lui stesso la storia della musica e dello spettacolo italiano, sapendo far rivivere al meglio quegli anni e raccontandoli con grande sentimento. Apprezzati sono stati anche gli ospiti della serata, anche se qualcuno ha un po’ diviso il pubblico. In particolare a non aver convinto tutti è stata la presenza di Francesca Michielin, considerata da alcuni non in linea con la trasmissione in quanto nata nel 95.

Per Amadeus c’è stata solo qualche voce fuori dal coro ma i più sono stati contenti di rivederlo in Rai e di rivivere tutti i momenti più belli dei suoi Sanremo.

