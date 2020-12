Eva Henger, minacce di morte dopo Pomeriggio 5 per Schicchi: lo sfogo

Eva Henger è tornata a Pomeriggio 5 per parlare di quanto accaduto nel cimitero Laurentino di Roma, dove è sepolto l’ex marito Riccardo Schicchi. C’è stato un cedimento del terreno dove sono situate le tombe e tra quelle colpite c’è proprio quella di Schicchi. La Henger ha denunciato l’accaduto ed è intervenuta anche a Pomeriggio 5 per approfondire la vicenda. E anche oggi è stata ospite di Barbara d’Urso per raccontare gli ultimi sviluppi, anche perché ce ne sono stati di importanti. Quindi ha spiegato che la tomba di Schicchi ha già ricevuto gli interventi necessari: è arrivato del terreno per sistemarla e adesso si dovrà aspettare che si riassesti prima di riposizionare la lapide.

Ma la Henger ha anche denunciato un altro avvenimento delle ultime ore. Dopo il suo primo intervento a Pomeriggio 5 infatti ha ricevuto dei messaggi su Instagram contenenti delle minacce di morte. Questo il suo racconto:

“Un sedicente lavoratore del cimitero mi ha mandato minacce su Instagram. Prima mi insulta perché io non dovevo parlare da te. E poi mi sono arrivate anche minacce di morte, che quando io andrò a trovare mio marito al cimitero lui intento prepara una tomba pure per me”.

Eva ha rimarcato il sedicente, perché potrebbe anche essere un hater che si professa lavoratore al cimitero e magari non lo è. La stessa Barbara le ha detto che magari è una persona che si è finta addetta ai lavori del cimitero e che magari non lo è. Visto che il Web è pieno di millantatori. Ma la Henger ha anche spiazzato la conduttrice con un’altra rivelazione. A proposito del terreno per rimediare al crollo delle tombe, Eva ha spiegato che questo è avvenuto solo per la tomba di Schicchi e non con le altre altrettanto danneggiate. Si è quindi chiesta se questo abbia a che fare con il fatto che lei abbia denunciato da Barbara. Quest’ultima ha risposto così:

“Questo è scandaloso. Hanno sistemato la tomba di Riccardo Schicchi perché tu sei Eva Henger e perché ne abbiamo parlato in televisione? Ci deve essere un errore. Verranno a sistemare anche le altre tombe”.

Eva era d’accordo con la conduttrice, anche lei vuole credere che verranno sistemate anche le altre tombe. Prima di cambiare argomento, inoltre, Barbara ha lanciato un appello ai responsabili del cimitero. Ha detto che dopo la pausa natalizia di Pomeriggio 5 qualora le tombe non avessero ancora ricevuto l’assistenza adeguata lei cercherà i parenti degli altri defunti e farà parlare anche loro in televisione. E nessuno può avere dubbi sul fatto che Barbara d’Urso mantenga le sue promesse.