Com’è finita la storia del canna-gate dell’Isola dei Famosi tra Francesco Monte e Eva Henger

Eva Henger è tornata a parlare del canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi lo scorso gennaio. A distanza di sei mesi, la diatriba con Francesco Monte è praticamente svanita nel nulla. Proprio così: Eva non ha ricevuto alcuna denuncia da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne e la faccenda si è così conclusa senza alcun intervento legale. “Sto ancora aspettando la denuncia di Francesco: magari ha sbagliato indirizzo”, ha detto ironicamente la madre di Mercedesz Henger al settimanale Sono. Monte, dal canto suo, ha preferito non parlare più della vicenda, trincerandosi dietro il classico “no comment”. Di sicuro questa storia ha cambiato la vita di entrambi, soprattutto quella di Eva, che oggi è più rispettata nel mondo dello spettacolo.

Eva Henger: “Dopo il canna-gate vengo rispettata di più”

“Dopo l’Isola dei Famosi vengo più rispettata da tante persone del mondo dello spettacolo e ho riscontrato tantissimi consensi da parte di molti sconosciuti”, ha confidato Eva Henger. Che, nonostante le polemiche, non è pentita delle accuse rivolte e Francesco Monte. “Rifarei tutto senza alcune esitazione!”, ha assicurato l’ex moglie di Riccardo Schicchi. “Il reality show mi ha insegnato a non fidarti di nessuno che non faccia parte della famiglia. Sono rimasta delusa da chi ritenevo amico, ma ho fatto amicizie inaspettate, come quella con Franco Terlizzi”, ha aggiunto Eva.

Eva Henger parla delle vere amicizie nel mondo dello spettacolo

Nonostante tutto, Eva Henger può contare su un’amica fidata nel mondo dello showbiz: Barbara d’Urso. “È davvero una cara amica”, ha precisato l’attrice e showgirl ungherese.