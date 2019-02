Eva Henger: “La Marcuzzi deve smetterla. Monte? Non volevo finisse in tribunale”

Canna-gate news, le ultime dichiarazioni di Eva Henger contro Alessia Marcuzzi e Francesco Monte

Continua la guerra tra Francesco Monte e Eva Henger sul canna-gate. Dopo le dichiarazioni del tarantino a Chi, l’attrice ungherese si è difesa sul settimanale Nuovo. E ha tirato in ballo pure Alessia Marcuzzi, che ha scelto di diffidare. “Diffido la Marcuzzi nel continuare a dire che al mio posto, da madre, non si sarebbe comportata come me nei confronti di Monte. Alessia la deve smettere di farmi passare come la matrigna cattiva perché Francesco non è un bambino e non devono esistere questi messaggi subliminali per denigrarmi e offendermi come donna e come madre”, ha dichiarato l’ex moglie di Riccardo Schicci.

Eva Henger attacca Francesco Monte e Alessia Marcuzzi

“Il contratto diceva che ero obbligata a fare presente qualsiasi irregolarità che avveniva nella trasmissione. E a distanza di un anno la Marcuzzi in conferenza stampa ha ripetuto che lei da mamma non l’avrebbe fatto. Vale a dire che, da madre, non avrebbe rispettato il contratto? Avrei dovuto firmarlo, ma non rispettarlo?”, ha aggiunto Eva Henger alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Su Francesco Monte la 46enne ha chiarito: “Ho sempre detto che non l’avrei denunciato. Mi riservavo di bacchettarlo per fargli capire la gravità di ciò che aveva commesso, mettendo in pericolo tutti noi. Però non volevo che finisse in tribunale. Tutti e due aveva firmato un contratto con precise regole e bisognava rispettarle”.

Continua la guerra tra Eva Henger e Francesco Monte

“Se sono stata denunciata per aver detto la verità lo farò anche io. Posso denunciarlo in qualsiasi momento perché in Honduras i reati non vanno in prescrizione, come invece accade in Italia”, ha assicurato Eva Henger. La showgirl ha definito Francesco Monte “presuntuoso perché quando ha acceso la prima canna pensava che nessuno degli altri concorrenti lo avrebbe detto: si sentiva protetto”.