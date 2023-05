La carriera e il rapporto con l’Italia

Alessandra ha sempre dimostrato di essere forte e talentuosa. A 12 anni ha vinto la quinta edizione di VB Factor, concorso locale della Val Bormida, nel 2022 ha trionfato a The Voice of Norway e a gennaio di quest’anno ha vinto l’edizione di Melodi Gran Prix con “Queen of Kings”, guadagnandosi l’accesso all’Eurovision. Il prossimo progetto di Alessandra pare essere quello di tradurre la sua canzone in italiano: “Ho deciso di proporre anche la versione italiana della canzone perché eravamo in studio e il mio team scherzava chiedendomi ‘Ma in italiano come sarebbe?’. Mi sono messa a canticchiarla ed era troppo figo per non farlo”.

Dichiarazione che lascia intendere l’esistenza di un rapporto molto stretto tra la cantante e la terra natia: “Mi piacerebbe assolutamente partecipare al Festival di Sanremo, io sono aperta alla vita in generale e non vedo l’ora di tornare in Italia. Abito in Liguria, a cinquanta minuti da Sanremo, quando voglio andare a fare un po’ di shopping vado a Sanremo, quando voglio godermi il mare vado anche a Sanremo se ho voglia, è bellissimo. Come mi vedo dal punto di vista discografico in Italia? Abbiamo scritto un sacco di canzoni in italiano, ho intenzione di proseguire un po’ con l’inglese ma sono totalmente aperta e non vedo l’ora di far uscire anche la mia canzone in italiano. I miei punti di riferimento? I Ricchi e Poveri, Marco Mengoni che è qua, Mina, Celentano, De André, i Pooh, anche Blanco, Mahmood. Sono una fan”.

L’accusa di plagio dell’ex Amici

Queen of Kings è un plagio? Ad accusare nelle scorse ore è stato un ex Amici, Shibui (nel talent si faceva chiamare Shady). Il cantante in questi anni ha firmato diverse canzoni che hanno milioni di ascolti, tra cui Thunder di Gabry Ponte. E, a detta di Shibui, sarebbe proprio Thunder il pezzo che avrebbe ispirato chi ha prodotto Queen of Kings.