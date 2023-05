Eurovision: chi è il favorito e l’ora in cui canta Marco Mengoni

By

Tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2023: l’odine di esibizioni dei cantanti e chi è il favorito alla vittoria

La finale dell’Eurovision Song Contest 2023 si terrà oggi, sabato 13 maggio, alla Liverpool Arena. Il grande evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1, dove tutti gli italiani potranno vedere Marco Mengoni giocarsi la vittoria in quella, che, per lui, è la seconda volta all’Eurovision, dopo la prima partecipazione risalente al 2013. Ma, quali sono i pronostici relativi a questa serata?

I bookmakers hanno già fatto le loro previsioni e, in cima alla lista dei favoriti, si trova Loreen, rappresentante della Svezia con la canzone “Tattoo“, che ha già vinto il concorso nel 2012 con “Euphoria”. Al secondo posto, c’è il rapper finlandese Käärijä, famoso per la sua canzone “Cha Cha Cha”, mentre al terzo posto ci sono i Tvorchi, rappresentanti dell’Ucraina con “Heart of Steel”.

Anche se non è tra i primi tre, La Zarra rappresenta la Francia con “Évidemment” e si trova comunque nella top 10. Anche la rappresentante della Norvegia, Alessandra Mele, di origini italiane, con la canzone “Queen of Kings”, e Blanca Paloma per la Spagna, con “Eaea”, si sono classificate tra i primi dieci. L’israeliana Noa Kirel con “Unicorn” ha anch’essa poche possibilità di vincere.

Il nostro Marco Mengoni e la sua canzone “Due Vite“, invece, non sembrano avere molte possibilità di vincere, dato che si trova tra l’ottavo e il nono posto nella classifica finale. Insomma, non resta che attendere per scoprire chi riuscirà a trionfare e a portare a casa il titolo di vincitore dell’Eurovision Song Contest 2023.

Eurovision Song Contest 2023: quando si esibisce Marco Mengoni

Come menzionato prima, la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 si terrà questa sera, sabato 13 maggio. Gli artisti in gara, al momento, sono 26: i 20 qualificati dalle semifinali insieme ai cinque finalisti di diritto, ovvero Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna e l’Ucraina, vincitrice dell’edizione precedente. Ma in che ordine si esibiranno questi 26 performers?

La scaletta della serata è stata resa nota e Mengoni si esibirà come undicesimo della lista, preceduto dall’Albania e seguito dall’Estonia. Lo spettacolo comincerà alle 20.40 e, secondo i calcoli, il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo dovrebbe salire sul palco dopo circa 40 minuti, quindi intorno alle 21.20. Tuttavia, è bene tenere presente che l’orario è solamente indicativo e potrebbe benissimo cambiare. Dunque, Marco potrebbe salire sul palco anche dopo le 21.20.

La versione originale di “Due vite” dura 3 minuti e 45 secondi, ma Marco Mengoni ha dovuto attuare delle modifiche al brano per rispettare le regole dell’Eurovision. Le norme, infatti, prevedono una durata massima di 3 minuti per canzone. Per questo, Mengoni e gli autori hanno dovuto riadattare il brano, accorciandolo di circa 45 secondi e introducendo alcune modifiche all’arrangiamento.