Eurovision 2022 scenografia, la foto: perché è stato scelto un sole cinetico

La prima foto della scenografia dell’Eurovision Song Contest 2022 sta facendo il giro del Web e dei social in questo momento. Ci sarà gente a cui piacerà tanto, gente a cui piacerà così così e poi come sempre anche chi non gradirà, ma d’altronde non si può piacere a tutti. Sul palco che ospiterà la competizione europea però è stata fatta una scelta ben precisa: ci sarà un sole cinetico all’Eurovision 2022. A spiegare il perché di questa scelta è stata l’ideatrice dello stesso, ovvero Francesca Montinaro, artista multimediale e stage designer. A lei è stato affidato il compito di dare vita al palco dell’Eurovision 2022 e lei ha deciso di metterci dentro un po’ di Italia, scegliendo un sole.

In una lunga dichiarazione che ha accompagnato la foto della scenografia la Montinaro ha spiegato perché è stato scelto un sole per l’Eurovision di Torino. Si tratta di un sole cinetico, per essere precisi, quindi si muoverà sul palco. Non è affatto un mezzo cerchio giallo fisso sullo sfondo, insomma. La 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest avrà sul palco qualcosa di italiano ad accogliere il pubblico di tutto il mondo. “Il Sole dentro”, così si chiama questa scenografia.

Questa scenografia sarà in grado di dare vita a numerosi movimenti spettacolari e giochi di luce. Il sole dominerà il palco e rappresenta l’attitudine di essere italiani, che nella lettura della Montinaro sono “sempre in movimento, riottosi, creativi, accoglienti, passionali, intuitivi”. Il Sole cinetico dell’Eurovision 2022 parla italiano:

“Noi, siamo quelli con il sole dentro, è il nostro modo di stare al mondo. Il nostro è un paese palcoscenico nel quale siamo allo stesso tempo protagonisti e spettatori”

Nella dichiarazione c’è anche una lode alla storia e alla cultura che c’è nel Bel Paese e che la rende meta di milioni di turisti ogni anno. Gli artisti e i creatori italiani hanno aggiunto meraviglia alla bellezza, ha proseguito, e le opere monumentali così come l’architettura, la scultura e la pittura esaltano la bellezza naturale dell’Italia. E ancora bellissime parole per descrivere il palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2022:

“Siamo una perfetta alchimia di natura e cultura. La cascata d’acqua che incornicia il palco è allegoricamente il mare che ci circonda, a cui dobbiamo la nostra cultura stratificata e complessa. Il palco è la nostra penisola: una terra ospitale e accogliente dove ogni concorrente, da qualunque paese provenga, potrà sentirsi accolto”

Ci sarà infine un giardino all’italiana sospeso tra realtà e illusione, dove si mescoleranno vegetazione e giochi di luce e dove siederanno i team dei paesi partecipanti. In attesa dell’evento, dal 10 al 14 maggio 2022, molto probabilmente salteranno fuori altre foto della scenografia dell’Eurovision 2022. L’Europa apprezzerà?