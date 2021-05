Eurovision 2021, in fiamme un hotel a Rotterdam: incendio nella notte

Un’inviata Rai ha raccontato cosa è successo nell’albergo in cui soggiornava: i dettagli della vicenda, come stanno gli ospiti

Incendio in un hotel a Rotterdam durante gli Eurovision 2021. Stasera andrà in scena la finale del festival e l’Italia è pronta a fare il tifo per i Maneskin, che hanno già vinto il premio come miglior testo con Zitti e Buoni. Mentre nella città dei Paesi Bassi che ospita l’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest si respira aria di festa e c’è musica in ogni dove, gli ospiti della struttura in fiamme hanno trascorso una nottata molto movimentata. A raccontarlo stamattina è stata un’inviata Rai: Elisa D’Ospina ha rivelato su Instagram cosa è successo. L’albergo pare ospitasse più di quattrocento ospiti ed è stato evacuato.

L’hotel in questione è l’Art Hotel Rotterdam. Come riportato da Fanpage, i vigili del fuoco hanno fornito una prima ricostruzione dei fatti: le fiamme pare siano partite da un condizionatore d’aria sul tetto del terzo piano. La dinamica dell’esplosione invece è ancora oggetto di approfondimenti. Elisa D’Ospina ha raccontato l’incendio a Rotterdam con un dettagliatissimo post sul suo profilo Instagram.

L’inviata ha spiegato di aver sentito dei forti botti e credeva fosse una sparatoria, inizialmente. Si è molto preoccupata per alcuni amici che non erano ancora rientrati dalla sala stampa, si è messa in contatto con loro e ha scoperto che la metro avrebbe saltato la fermata nei pressi del loro hotel. Poi sono arrivate ambulanze, seguite da vigili del fuoco e polizia. Si è affacciata nel corridoio e ha visto i pompieri al lavoro, ma nessuno ha detto nulla agli ospiti dell’incendio scoppiato nell’Art Hotel Rotterdam.

Lei soggiornava all’ottavo piano, si è ricordata vagamente di alcune nozioni di sicurezza e ha evitato di prendere l’ascensore. Ha cercato invece un’uscita di emergenza, ma intanto nessun allarme era scattato per avvisare tutti dell’incendio. Lei e le persone che erano con lei sono riusciti a uscire tramite una scala di emergenza esterna. Appena giunti in strada si sono imbattuti in questo scenario:

“Troviamo l’hotel evacuato (circa 400 ospiti) e un delirio di sirene e personale al lavoro per domare il tutto. Gran spavento ma fortunatamente siamo qui a parlarne. Quando si dice un #eurovision con il botto”

Non ci sono state gravi conseguenze, per fortuna, all’incendio dell’albergo durante gli Eurovision 2021. Quattro persone hanno riportato una lieve intossicazione da fumo, una è stata ricoverata in ospedale. Non si parla di altri feriti e la situazione è sotto controllo. Pare che tra gli ospiti non ci fossero delegazioni o artisti dell’Eurovision Song Contest 2021.

https://www.instagram.com/p/CPKr81dr0vy/