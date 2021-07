Europei, Nazionale Italia: allarme, contagi a Coverciano. La situazione

By

In Rai sarebbero stati riscontrati tre casi di positività al Covid-19, ma gli azzurri sarebbero al momento tranquilli

Scatta l’allarme a Coverciano, che oggi resta chiuso a causa di tre casi positivi al Covid-19. Secondo quanto riporta il Corriere, tra giornalisti e operatori Rai che stanno lavorando sulla Nazionale italiana avrebbero contratto il Coronavirus. Ciò è emerso dai controlli tra gli addetti ai lavori. Pertanto, per precauzione, il ritiro dei calciatori oggi sarà chiuso alla stampa.

Nella giornata di domani, gli azzurri voleranno a Londra, dove si disputerà la finale degli Europei 2020. Al momento, sembra che la Nazionale sia tranquilla. Pare che i contatti siano avvenuti rispettando sempre le misure di sicurezza, per evitare appunto i contagi.

Dunque, non dovrebbero esserci problemi per chi dovrà giocare domenica 11 luglio 2021 la finale, visto che sono stati rispettati l’uso delle mascherine e il mantenimento della distanza.

Infatti, durante i controlli, non sarebbe stato rilevato alcun positivo all’interno della Nazionale. Per la prima volta, quest’anno, l’Italia ha scelto di trascorrere tutto il torneo europeo nel suo centro tecnico, che fu inaugurato nel lontano 1958 e intitolato a Luigi Ricolfi, presidente della Figc e fondatore della Fiorentina e del Maggio fiorentino.

Tale centro si trova in via Gabriele D’Annunzio 138, nella periferia Nordest di Firenze. Il Covid non dà tregua, neanche nel mondo del calcio. A poche ore dalla finale Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, arriva questa allarmante notizia. Il tutto sarebbe accaduto al rientro dalla semifinale, che gli azzurri hanno vinto contro la Spagna.

Potrebbero essere quattro, tra giornalisti e operatori di RaiSport che seguono la Nazionale, a essere risultati positivi e non tre. Secondo quanto riporta Vigilanzatv, a Viala Mazzini è stato deciso di eseguire i tamponi a tappeto.

Questo, con lo scopo di tentare di contenere, come possibile, il focolaio. Attualmente, come si può immaginare, aleggia la paura che possa avvenire una catena di contagi.

Manca ormai pochissimo tempo alla partenza della Nazionale Italia per l’ultima partita, che si giocherà a Londra, a Wembley.

Inutile dire che c’è un clima di allarme, a parte i problemi di organizzazione che la task force di Viale Mazzini starebbe faticando a gestire.