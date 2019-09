Eurogames, Ilary Blasi: “L’ho voluto io, mi prendo tutte le responsabilità”

Eurogames, conferenza stampa: le parole di Ilary Blasi ed Alvin

Il primo appuntamento con Eurogames finalmente si sta avvicinando! Stamane, quindi, in quel di Milano si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del programma che inizierà giovedì 19 Settembre, su Canale 5. La conferenza è stata seguita passo passo da Tvblog che sul sito ha riportato le parole dei due conduttori, del giudice Jury Chechi e del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. Il game show che altro non è che la rivisitazione dell’amatissimo ed indimenticabile Giochi senza Frontiere desta molta curiosità sia nel pubblico, già pronto a seguirlo, e sia in chi ha deciso di rilanciarlo come ha rivelato lo stesso Scheri. Insieme al gioco, il tv ritornerà a farsi vedere anche Jury Chechi che durante la conferenza ha confessato che quando gli è stato proposto di fare questo programma era un pochino indeciso. Poi, però ha accettato e si è detto molto felice di ricoprire il ruolo di giudice proprio perché si collega con quello che faceva con la ginnastica. Jury poi ha fatto i migliori auguri al programma proprio perché la produzione ha fatto un grandissimo lavoro.

Ilary Blasi: “Credo molto in questo progetto, io e Alvin ci divertiamo”

Hanno lasciato il segno, invece, le parole di Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti ha ribadito che è stata lei a rivolere questo show in televisione. “Ho voluto fortemente questo gioco. Mi prendo tutte le responsabilità”, ha detto: “Credo molto in questo progetto. In questa televisione di arringhe e litigate, mi piaceva l’idea di riportare la televisione degli anni ’80 e ‘ 90 che può sembrare obsoleta ma io trovo moderna. Io e Alvin ci divertiamo. I veri protagonisti sono le nazioni. C’è un grande lavoro di regia. Ringrazio Mediaset per aver esaudito questo desiderio”. Alvin invece ha espresso tutta la sua gioia per questo ‘nuovo’ format: “Credo che la leggerezza che tanto ci piace si è impigrito negli anni. È una grande festa senza confini, è una produzione pazzesca. Ci rende orgogliosi e felici”.

Ilary Blasi e l’amicizia storica con Silvia Toffanin: “Mai dire mai”

Come riporta sempre TvBlog, Ilary Blasi, poi, ha parlato della sua storica amicizia con Silvia Toffanin rivelando, inoltre, che in futuro, chissà, potrebbe lavorare insieme a lei: “Siamo amiche, abbiamo una certa confidenza. Mi dimentico delle telecamere. Non c’è un progetto concreto ma ne parleremo. Mai dire mai”.