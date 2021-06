Euro 2021, dramma: arresto cardiaco per atleta dell’Inter, moglie disperata

AGGIORNAMENTO: Eriksen ha riaperto gli occhi, le sue condizioni stanno migliorando e ha ripreso conoscenza. L’Uefa ha reso noto che il giocatore, trasferito in ospedale, è stato stabilizzato. “Christian Eriksen è sveglio e rimane in condizioni stabili. Resterà in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti”, fa sapere l’Uefa. Il match tra Finlandia e Danimarca è ripreso dopo le notizie confortanti relative all’atleta nerazzurro.

Paura e terrore agli Europei di Calcio. Christian Eriksen, 29 anni, calciatore danese in forza all’Inter, si è accasciato improvvisamente al suolo al minuto 42 del match di Euro 2021 tra Danimarca-Finlandia. Un malore che i medici stanno risolvendo con un massaggio cardiaco, anche con il defibrillatore. Almeno tre gli interventi sull’atleta che appare incosciente mentre compagni e avversari sono sconvolti, con i danesi che fanno muro attorno ai soccorsi per preservare la privaci del centrocampista. Lo stadio di Copenaghen è ammutolito, come mostrato dalle immagini televisive.

Dopo una quindicina di minuti i giocatori finlandesi sono rientrati negli spogliatoi in segno di rispetto, mentre quelli danesi sono rimasti ancora sul campo intorno al 29enne. Poco dopo la barella, circondata da due teli, ha scortato Eriksen fuori dal campo accompagnata dai connazionali del calciatore colpito dal malore.

Il calciatore, intubato, tra gli applausi della gente, è stato fatto uscire dallo stadio per raggiungere il vicinissimo ospedale Rigshospitlaet.

Il gioco non è più ripreso. La partita, annuncia la Uefa via Twitter, è stata sospesa “per un’emergenza medica”. Al pubblico di Copenaghen, però, è stato per il momento chiesto di restare dentro lo stadio. Il mondo prega per Eriksen.

Eriksen, la dinamica del malore che ha colpito il calciatore

Eriksen, tra il minuto 42 e 43 del primo tempo del match, si è accasciato a terra. Il centrocampista è andato verso un compagno di nazionale per ricevere la palla da una rimessa laterale. Senza essere stato coinvolto in scontri di gioco, l’atleta, dopo pochi passi, è caduto a terra, privo di sensi. Subito i giocatori in campo e l’arbitro si sono resi conto della situazione anomala e grave, sbracciandosi nel chiedere l’intervento dei medici a bordo campo, i quali, entrati sul terreno di gioco, hanno provato a rianimare il giocatore. Tutti i presenti sono apparsi sconvolti e increduli.

La moglie del giocatore scende in campo disperata

Sul campo ha assistito ai soccorsi in lacrime la moglie di Eriksen, scesa dalle tribune disperata e sostenuta sul terreno di gioco dal portiere Schmeichel e da Kjaer.