Euridice Axen e l’amore: la situazione sentimentale dopo l’addio a Raul Pena

Euridice Axen ha un nuovo fidanzato dopo la fine della storia d’amore con Raul Pena?

Non è una novità: Euridice Axen e Raul Pena non stanno più insieme. L’attrice italo-svedese e la star de Il Segreto si sono detti addio qualche mese fa. Qual è l’attuale situazione amorosa di Euridice? In un’intervista rilasciata a Caterina Balivo a Vieni da me l’Axen si è definita single. Insomma, dopo Raul l’amore non ha bussato alla porta della bionda interprete. Che, per consolarsi, si è concessa un viaggio di Capodanno a Londra con la sorella. Nel programma di Rai Uno la 38enne non ha svelato altro: del resto è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. E negli ultimi anni è concentratissima sulla carriera, che le sta regalando grandi soddisfazioni.

Perché Euridice Axen e Raul Pena si sono lasciati

Euridice Axen ha preferito non rivelare i motivi della rottura con il collega spagnolo ma si è limitata a confidare che non era questo il grande amore della sua vita. “Tutti gli amori che non sono quello che dura per sempre, prima o poi, finiscono. Per lasciare spazio a quello. Al momento non c’è, confido che arrivi”, ha detto in un’intervista rilasciata a Vanity Fair lo scorso giugno. Per amore Raul Pena e Euridice hanno fatto i pendolari per circa due anni. La coppia si è sempre divisa tra Madrid e Roma, rimandando la convivenza.

Euridice Axen e il successo del film di Sorrentino

Mentre cerca il grande amore, Euridice Axen raccoglie consensi sul fronte lavorativo. Grazie a Loro, l’ultimo film di Paolo Sorrentino, l’attrice ha vinto il Premio Biraghi. Ottenere il ruolo di Tamara non è stato però facile. “Ho sostenuto ben sette provini”, ha ammesso l’Axen a Vieni da me.