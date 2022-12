Rapporto sempre più complicato tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di Uomini e Donne dopo la recente separazione. I due, nonostante i figli ancora piccoli Brando e Zeno, non sono riusciti a mantenere un legame pacifico e nel corso degli ultimi mesi non sono mancate frecciatine e stoccate a mezzo social. L’ultima confessione dell’ex corteggiatrice ai suoi follower ha molto infastidito l’ex tronista di Maria De Filippi, che ha replicato per le rime…

Tutto è iniziato quando Francesca Del Taglia ha rivelato ai suoi follower che il rapporto con Eugenio Colombo era in crisi ormai da un anno. Crisi dovuta, secondo l’influencer, anche al lavoro dell’ex compagno, perennemente in giro in quanto deejay. Risposta che non è particolarmente piaciuta a Colombo, che ha replicato sul suo account chiarendo che non ci sarebbe stata alcuna crisi profonda a minare la sua relazione con la Del Taglia. Ha inoltre precisato che la sua professione nei locali non sarebbe mai stata un problema per la sua famiglia.

Insomma, l’ennesimo botta e risposta tra Eugenio e Francesca, fino a poco tempo fa una delle coppie più solide e unite di Uomini e Donne. I due non sono mai diventati marito e moglie nonostante la nascita dei bambini. Tanto che la Del Taglia ha puntualizzato di non aver chiesto l’aiuto di un avvocato o un giudice dopo la rottura. “Abbiamo trovato accordo noi. Economicamente ognuno fa il suo, quindi non ce n’è stato bisogno”, ha spiegato la donna.

Uomini e Donne: Eugenio Colombo e Pamela Barretta insieme?

Intanto al portale di Isa e Chia è giunta una segnalazione piuttosto interessante: Eugenio Colombo sarebbe stato avvistato in discoteca di Monopoli mentre baciava con trasporto e passione Pamela Barretta, ex del Trono Over di Uomini e Donne. L’ex tronista si è dichiarato single ma non è escluso un flirt con la sensuale ex Dama…

Al contrario Francesca Del Taglia è già andata avanti: è infatti uscita allo scoperto con il suo nuovo amore. Lui si chiama Federico, è tatuatissimo come Eugenio ma non si hanno altre informazioni a riguardo. A quanto pare questa liaison andrebbe avanti dalla scorsa estate.