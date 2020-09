Eugenie di York è incinta, arriva l’annuncio: primo figlio per la principessa

Una lieta notizia arriva da Eugenie di York, che annuncia di essere incinta. La nipote di Elisabetta II attende il suo primo figlio con il marito Jack Brooksbank. Proprio la diretta interessata sceglie di confermare i rumors di questi ultimi giorni, riguardanti la sua possibile gravidanza. Scendendo nel dettaglio, la figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson pubblica sul suo profilo ufficiale di Instagram la foto che ritrae due scarpette invernali e una con il marito Jack. In questo modo, i rumors vengono ufficialmente confermati. È in arrivo, dunque, un altro Royal Baby! Questa per Eugenie di York è la prima gravidanza, che è arrivata dopo due anni di matrimonio. Ha sposato Brooksbank il 12 ottobre dell’anno 2018, con una cerimonia da favola nel castello di Windsor. Ora la famiglia si allarga e la principessa non può non mostrare tutta la sua felicità. Il piccolo, che sarà il pronipote della Regina Elisabetta II, nascerà nel 2021 e si pensa che Eugenie sia già al quarto mese di gravidanza.

Eugenie di York è incinta: la principessa conferma l’arrivo del suo primo figlio con il marito Jack Brooksbank

Eugenie di York conferma i rumors di questi giorni che la vedevano in dolce attesa. A 30 anni, la principessa britannica è pronta ad accogliere il suo primo figlio, insieme al marito Jack Brooksbank. Si sono conosciuti il 25 aprile 2010, nel corso di una vacanza. Dopo ben otto anni sono convolati a nozze, con un Royal Wedding speciale! “Jack e io siamo così eccitati per l’inizio del 2021”, dichiara sul suo profilo social Eugenie, confermando di essere incinta. Dopo i rumors, la principessa ha così scelto di portare alla luce la verità e di essere lei stessa a rendere ufficiale la notizia sulla gravidanza. Intanto, Eugenie decide di confermare anche il fatto che mancano pochi mesi alla nascita del bambino, parlando nel suo annuncio dell’inizio del 2021. Dunque, il Royal Baby potrebbe nascere già tra il mese di gennaio e quello di febbraio.

Eugenie di York in dolce attesa: arrivano le congratulazione dalla Regina Elisabetta II

La principessa non ha reso noti particolari dettagli sulla gravidanza, ma già si iniziano a fare delle ipotesi sulla data. Intanto, la Regina e il principe Filippo scelgono di fare le proprie congratulazioni ai due futuri genitori pubblicamente. Attraverso un Tweet, condiviso con il profilo ufficiale The Royal Family, sembrano essere confermate le ipotesi sulla data della nascita del piccolo. A fare i propri auguri alla coppia ci pensano il duca di York e Sarah, la duchessa di York, i coniugi George Brooksbank, la regina e il duca di Edimburgo.