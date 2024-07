Estate in Diretta: collegamento finisce a calci e pugni, gelo in studio

Oggi, a Estate in diretta ci sono stati momenti di altissima tensione durante il servizio dedicato all’omicidio di Pierina Paganelli. Mentre l’inviato conduceva l’intervista, Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi si sono azzuffate in via del Ciclamino, all’interno di un seminterrato.

Tutto è partito con la nuora di Pierina, che stava mostrando allo staff televisivo tutte le scritte comparse sulle scale, frasi e insulti proprio contro di lei come “Farai la sua fine”. Proprio in quel momento, però, sono arrivati anche Louis – attualmente ancora indagato per l’omicidio – e sua moglie, che si sono mostrati inizialmente indignati per l’imbrattamento del condominio.

Da lì è scoppiato l’alterco: “Mi fai vomitare, dovresti metterti una busta di plastica in testa e soffocarti”, avrebbe detto Valeria. “Io ho già vomitato”, ha risposto invece Manuela. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di martedì due luglio, quando gli inviati di diverse trasmissioni hanno fatto un sopralluogo sulle scale in cui è stato trovato il corpo esanime di Pierina, la 78enne morta in circostanze misteriose.

Manuela e Valeria si azzuffano sulle scale

Secondo quanto ripreso dalle telecamere Manuela e Valeria avrebbero cercato di prendersi a botte. In particolare sembra che, a cercare la rissa, sia stata proprio Valeria, che l’ha afferrata per i capelli e le ha sferrato un calcio. A fermare le due è stato Dassilva insieme agli inviati, tra cui il giornalista di Estate in Diretta, che ha dichiarato:

Stavamo cercando di decifrare le scritte comparse sul muro, ma all’improvviso è comparsa Valeria che ha iniziato a insultare e a provocare. Ha anche strappato qualche capello a Manuela, mentre Louis era imbarazzato.

Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini non hanno esitato a chiedere ulteriori delucidazioni sulle conseguenze di quello che è successo in diretta. Louis ha infatti preso la moglie di peso per portarla via ed evitare il peggio, anche se sul posto è intervenuta tempestivamente anche la squadra mobile. I cameramen stanno ora consegnando ai carabinieri le immagini pervenute data l’intenzione del legale di Manuela Bianchi di sporgere denuncia.