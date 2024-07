Estate In Diretta, gaffe Al Bano, pubblico spietato: “Vai in pensione!”

Estate in diretta di oggi 25 luglio è iniziato con la promessa di una grande sorpresa: Nunzia De Girolamo ha annunciato che alla fine della trasmissione ci sarebbe stato un personaggio famoso. Poi il caso dell’omicidio di Pierina, con il pubblico scatenatissimo su Valeria e Manuela. Quello che di certo gli spettatori non si aspettavano era che “la grande sorpresa” promessa all’inizio della trasmissione fosse ancora una volta un’intervista cantante Al Bano, che recentemente ha fatto scalpore per non essere più sul pezzo vocalmente parlando. A maggio, infatti, aveva cantato un inno di Mameli tutto suo a cappella, giustificandosi dicendo di non aver sentito bene la sua voce nelle cuffie.

Al Bano è stato intervistato da Nunzia De Girolamo e durante il botta-risposta sono partite un sacco di piccole gaffe sia da parte della conduttrice che del cantante. Il pubblico si è subito fiondato sui social chiedendo a gran voce a Nunzia di migliorare la dizione, ma oltre a questo, sono state criticate duramente le frasi di Al Bano. “Sei veramente un maschio”, dice Nunzia, “Eh, non me n’ero accorto” le risponde il cantante di “Felicità” con un piccolo corteggiamento alla conduttrice, che dopo avergli chiesto di raccontare di un momento felice della sua vita, si è sentita rispondere “Adesso, qui davanti a te”.

Al Bano, piovono parole grosse su X contro il cantante: “Basta con ‘sto cappello”

Poi il desiderio più grande di Al Bano, quello di cantare nella “Piazza Rossa” per la pace. In passato, il cantante era stato duramente criticato per aver preso dubbie posizioni sulla guerra, che poi ha giustificato dicendo di voler semplicemente che il conflitto termini in tutte le parti del mondo. Alla fine Nunzia de Girolamo gli chiede quale sia la sua più grande paura, e lui risponde: “Io non ho paura di niente, solo dell’elettricità”.

Intanto sui social i fan di Estate in Diretta si sono scatenati, confessando di non poterne più di vedere il cantante intervistato dappertutto. Su X, in particolare, sono volate frasi belle pesanti: “con tutto il rispetto per Albano , ma anche basta 😂🤣 col cappello #estateindiretta”, alcuni fanno anche ironia: “Finalmente Rai1 dedica un po’ di spazio ad #Albano.”. Infine, un utente sempre su X invoca al riposo: “Ma Albano perché non va in pensione . Pieno di sè e mai simpatico”.

Voi siete d’accordo?