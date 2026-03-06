Ramazzotti stronca Sal Da Vinci: prima la nota dolce, poi la mazzata

Tanti complimenti, ma anche una piccola mazzata per Sal Da Vinci, da parte di Eros Ramazzotti. Si sa, il Festival di Sanremo porta tanto successo, trascinando però le critiche con cui fare i conti. Questo è il caso del cantante napoletano, che dopo tanti anni trascorsi a posizionarsi in modo importante nel panorama musicale italiano è riuscito a trionfare nell’ultima edizione condotta da Carlo Conti. Il tutto è avvenuto con l’approvazione dei presenti, che al Teatro Ariston hanno sin dalla prima puntata acclamato l’artista.

Sal Da Vinci non ha trattenuto le lacrime e ora si sta godendo questo momento così speciale. A dire la loro sulla sua vittoria sono tanti e tra questi ora c’è anche Ramazzotti, uno dei nomi centrali e più amati della musica italiana. In una nuova intervista per Leggo, mentre porta avanti il suo tour Una storia importante tour in giro per il mondo, ammette di voler portare un po’ di serenità al pubblico che lo segue, in questi tempi di guerra.

Ma cosa pensa della vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026? Eros conosce bene il cantante campano, lo stima, ma lo stronca parlando di Eurovision:

“Sal Da Vinci io l’ho portato nella Nazionale Cantanti nel ’95, quindi lo conosco da tempo. Canta molto bene, anche se a calcio gioca un po’ meno bene. La canzone? L’ho sentita in alcune versioni, anche in inglese. Il pezzo non è male: è l’arrangiamento che è un po’ rétro, un po’ vintage, tipo Se bruciasse la città. Anche all’Eurovision non ci rappresenta molto. Ma la gente oggi sente e cerca anche questo”

Dunque, Ramazzotti crede che il brano Per sempre sì del vincitore del Festival non porterà un grande vantaggio all’Italia durante l’evento europeo. Di recente abbiamo visto trionfare i Maneskin e Marco Mengoni arrivare quarto in classifica, sfiorando il podio. Lo scorso anno, non è andata male neanche a Lucio Corsi, che è arrivato in una posizione abbastanza alta, la quinta, considerando il numero di partecipanti.

Bisognerà ora scoprire, nei prossimi mesi, cosa accadrà con Sal Da Vinci. In ogni caso, gran parte del pubblico italiano è comunque soddisfatto della sua vittoria a Sanremo. Intanto, Ramazzotti confessa che molte canzoni del Festival l’hanno colpito, sebbene non le abbia sentite tutte. In particolare, cita:

“Sayf, Brancale (con cui abbiamo anche lavorato a un duetto che magari un giorno uscirà) e quella di Masini, che reputo un grande cantante e musicista. Ha fatto tanto per Fedez”

Nel frattempo, Eros Ramazzotti si gode il suo tour in giro per il momento, dove in varie città il pubblico canta le sue canzoni, rendendolo orgoglioso.