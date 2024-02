Eros Ramazzotti, morto il padre: struggente addio di Aurora

Il primo ad annunciare la notizia è stato Eros: si è spento oggi a Roma Rodolfo Ramazzotti, padre del cantante e nonno di Aurora. Entrambi lo hanno ricordato sui social.

Eros ha pubblicato nelle storie una foto che lo ritrae da bambino insieme al suo papà e scrive soltanto “Ciao Pà“. Poche lettere, sicuramente toccanti, che informano i followers della triste scomparsa. Questo il saluto del cantante romano a suo padre, a cui era ovviamente molto legato.

Aurora Ramazzotti invece, ha dedicato più di qualche parola al nonno, con il quale ha da sempre avuto un rapporto molto stretto. Sul suo account social ha condiviso uno scatto in cui riceve un bacio da Rodolfo mentre questo la tiene in braccio da piccola. La nipote ammette di non riuscire a trattenere le lacrime per la notizia della perdita di una persona così importante per lei.

La ragazza ha emozionato tutti con il messaggio che accompagna la storia e, nonostante il dolore, si dice contenta perché Nonno R. è riuscito a conoscere Cesare, il figlio della ventisettenne:

Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo, ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R, non eravamo pronti a salutarti

Ma le parole di affetto per la perdita di Rodolfo Ramazzotti sono arrivate anche da Goffredo Cerza, compagno storico di Aurora. Anche il giovane ha condiviso degli scatti dell’uomo sui social e – così come la sua partner – si dice contento del tempo che suo figlio Cesare – di 11 mesi – ha potuto passare con il bisnonno.

Ciao Rodolfo, felice che tu sia riuscito a conoscere Cesare, gli racconteremo spesso di te

Il commovente messaggio è accompagnato da una foto che ritrae Rodolfo Ramazzotti in compagnia di Aurora e del piccolo Cesare, nato poco meno di un anno fa dalla relazione tra l’influencer e Goffredo.

Assenti invece, almeno per il momento, le condoglianze pubbliche della madre di Aurora, la showgirl Michelle Hunziker, che però sarà sicuramente vicina a sua figlia e alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Eros Ramazzotti, morto il papà: chi era Rodolfo Ramazzotti

Rodolfo Ramazzotti si spegne all’età di 86 anni. Ex operaio edile, nel 1963 è diventato genitore – insieme alla moglie Raffaella – del piccolo Eros, destinato a diventare uno degli artisti di maggiore successo del panorama musicale italiano. Rodolfo lascia una famiglia unita, da sempre piena di amore, e che si stringe ora nel dolore ricordandolo con tanto affetto.