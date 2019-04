Eros Ramazzotti è ingrassato: il punto debole del cantante

Eros Ramazzotti ingrassato di cinque chili: la confessione del cantante

Eros Ramazzotti è ingrassato. A confessarlo il diretto interessato in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Il cantante è in giro per il mondo con un tour che celebra i suoi 35 anni di carriera e questo non agevola le buone abitudini alimentari. Tra un concerto e un altro Eros ha messo su ben cinque chili. “Quando sono in giro è dura resistere alle tentazioni. Se c’è la cioccolata in hotel che fai, non la mangi? E due ore prima dei concerti mi faccio un etto di pasta, infatti ho preso cinque chili. Mi pesa non seguire la mia vita regolare: portare i figli a scuola, la palestra…”, ha ammesso Ramazzotti.

Eros Ramazzotti vuole dormire bene quando è in tour

Al di là del cibo, Eros Ramazzotti cerca sempre di dormire bene quando è in tour. Del resto il riposo è fondamentale per ottenere una buona prestazione sul palco. “La prima cosa che controllo in albergo? Tende, finestre e tapparelle. Per dormire bene ho bisogno che la stanza sia silenziosa e che ci sia un buio assoluto, altrimenti alle prime luci dell’alba mi sveglio. Ma non ho capricci da rockstar, basta che in camera ci sia tanta acqua da bere. Sono uno normale, come tutti”, ha spiegato il musicista.

Eros Ramazzotti racconta la sua vita in tour

“In tour faccio una vita monacale, non da turista. Non riesco spesso a visitare il centro o i musei. Ma di recente mi è successo a Madrid: i dipinti del Prado mi hanno conquistato”, ha assicurato Eros Ramazzotti.