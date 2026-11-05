Eros Ramazzotti “fidanzato con la pugile Federica Monacelli”, lo scoop e tutto sull'”Iron Woman” milanese

Il cuore di Eros Ramazzotti avrebbe ripreso a battere: il cantante romano 63enne si sarebbe fidanzato con Federica Monacelli, 36enne di origini milanesi. A riferirlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il giornalista ha affermato che l’artista è innamorato della pugile e formatrice. Al momento, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la notizia. Entrambi preferirebbero coltivare la relazione lontani da occhi indiscreti e dal rumore della cronaca rosa.

La voce sul fidanzamento di Eros Ramazzotti: chi è Federica Monacelli

Federica Monacelli ha 27 anni meno del cantante ed è una sportiva. Pratica pugilato. Nel 2012 ha vinto il titolo di campionessa nazionale universitaria ed è arrivata fino alla Nazionale. In seguito ha dovuto fermare l’attività agonistica per oltre un anno a causa di un serio infortunio al ginocchio. Nel 2024 ha annunciato il suo ritorno alle competizioni. Su Instagram è molto attiva e conta un seguito di oltre 74mila follower. Oltre alla boxe, ama i cavalli, le moto da cross, il surf e le immersioni. Una sorta di ‘Iron Woman’. Tra l’altro il suo percorso professionale è legato al progetto Victoria project per l’empowerment femminile e propone corsi per aziende sul suo sito personale.

Eros Ramazzotti e il precedente amore con Dalila Gelsomino

Ramazzotti, quindi, non sarebbe più single. L’ultima relazione nota è stata quella con Dalila Gelsomino, imprenditrice e organizzatrice di eventi milanese, nata il 6 marzo 1989. La love story con l’artista romano è durata dal 2022 all’ottobre 2024. I due si erano conosciuti a Milano grazie ad amici comuni ed era scattata la cosiddetta scintilla. In qualche occasione l’ex coppia si era anche mostrata affiatata sui social. Poi la rottura, confermata da Dalila, senza aggiungere particolari dettagli sulle cause che hanno portato all’allontanamento.

Anche Ramazzotti non ha mai commentato la fine della storia d’amore. A onor del vero non ne ha mai parlato pubblicamente anche quando era in corso. Ed è probabile che adotterà la medesima strategia comunicativa anche con Federica Monacelli, sempre a patto che venga confermata la love story.

Chi invece è senza dubbio innamoratissima è l’ex moglie del cantante, Michelle Hunziker, che dopo la fine del suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi ha ritrovato l’amore con Giulio Berruti, ex compagno di Maria Elena Boschi. La coppia è uscita allo scoperto mesi fa. Si mormora addirittura che la conduttrice e l’attore stiano prendendo in considerazione l’idea di sposarsi.