Eros Ramazzotti contro i nuovi cantanti: “Ghali mi piace, alcuni non li capisco”

Eros Ramazzotti contro i nuovi cantanti: “Oggi prendi i like e diventi una star, Ghali mi piace”

Eros Ramazzotti si lascia intervistare dalla rivista Grazia, a cui fa qualche rivelazione sul suo passato ma anche sui nuovi cantanti di oggi. Il noto cantante italiano sembra non apprezzare molto alcuni colleghi che approdano oggi nel mondo della musica. Fatta eccezione per alcuni, come Ghali. Infatti, Ramazzotti ammette che il giovane rapper: “La periferia l’ha vissuta davvero”. Ma per quanto riguarda altri cantanti rivela di non riuscire a comprenderli. Ebbene Ghali viene da un mondo simile a quello in cui ha vissuto lui fino ai 20 anni. Eros confessa di aver trascorso anni molto difficili nella periferia di Roma. Proprio alcuni degli amici che l’hanno accompagnato nella sua adolescenza fanno ancora parte della sua vita. “Se sopravvivi alla periferia, rimani legato per sempre”, dichiara Ramazzotti nel corso dell’intervista. Infatti, qualcuno purtroppo non è riuscito a sopravvivere in quel mondo. In particolare, Eros parla del suo amico, che a 16 anni ha perso la vita in un incidente in moto.

Eros Ramazzotti gli anni difficili vissuti nella periferia di Roma e il commento sui nuovi giovani cantanti

Anni difficili quelli vissuti da Eros, che ritrova una certa somiglianza con quelli passati da Ghali. Lui sembrerebbe essere l’unico giovane cantante che è riuscito a sorprenderlo. “Di altri non capisco l’inca…a”, rivela Ramazzotti. Il cantante pare non riesca a comprendere i rapper che tendono a scrivere determinate canzoni senza avere un particolare vissuto. Non risparmia questi nuovi giovani cantanti Eros. Sicuramente non parla di tutti, ma su qualcuno ci tiene a dire: “Oggi vai in televisione, prendi i like e sei una star”. Di questo Ramazzotti sembra esserne certo, ma non è di certo il primo tra i grandi a dirlo. Nel frattempo, ricorda quando in pochi credevano in lui all’inizio della sua carriera, eppure è riuscito comunque a raggiungere un grande successo. Con quello che racconta attraverso le sue canzoni ha sempre conquistato gli italiani. Chi non conosce almeno un singolo di Eros Ramazzotti? Probabilmente nessuno.

Eros Ramazzotti e Marica: il matrimonio prosegue a gonfie vele

Il suo matrimonio con Marica procede a gonfie vele. Litigano, fanno pace e si amano, racconta il cantante. La famiglia per lui viene prima di tutto, anche della musica. La moglie lo segue in tutte le date del tour, per lui è importante stare con una donna che riesca a capire “che persona ha sposato”.