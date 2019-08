Eros Ramazzotti in concerto: a sorpresa spunta Marica in prima fila

Eros Ramazzotti in concerto a Taormina. Colpo di scena: spunta Marica Pellegrinelli in prima fila

Lo si era già capito dalle poche esternazioni fatte dall’ex coppia che i rapporti, nonostante la separazione, fossero rimasti comunque buoni. Ora arriva un’ulteriore conferma. A offrirla è la diretta interessata, Marica Pellegrinelli. La modella, nella serata di ieri 3 agosto, giorno in cui Eros Ramazzotti si è esibito in concerto a Taormina, ha divulgato sui suoi profili social degli spezzoni della performance. Come si evince dai filmati per lei è stato riservato un posto in prima fila. Il fatto è senza dubbio una prova che l’amore può finire ma la stima e l’affetto possono andare oltre i naufragi sentimentali.

Marica, il video in cui immortala “Terra promessa”

Nel dettaglio, Marica ha postato tra le sue Stories Instagram degli spezzoni del famoso brano “Terra promessa”, singolo con cui il cantautore romano spiccò il volo nell’olimpo della musica italiana diversi anni fa. Il video, inoltre, fa intendere chiaramente che è stato realizzato proprio a ridosso del palco. Insomma, per l’ex moglie Ramazzotti ha tenuto un posto d’onore. D’altra parte che tra i due il rispetto e la stima reciproca fosse ancora ben presente lo si era capito quando Eros, dopo che gli haters del web hanno ricoperto di insulti la Pellegrinelli in seguito alla rottura, è intervenuto con parole di profonda ammirazione per l’ex compagna.

Eros in difesa di Marica: nel frattempo non si placa il gossip su Vezza

“Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci”, confidava Eros qualche settimana fa, scagliandosi poi contro coloro che hanno dato dell’arrampicatrice sociale e della madre poco presente alla Pellegrinelli: “Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”. Nel frattempo continua a tenere banco il gossip che vedrebbe la modella vicino a Vezza.