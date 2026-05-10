Eros Ramazzotti chiama a Domenica In, gaffe di Biagio Antonacci: gelo e imbarazzo in studio

Gaffe di Biagio Antonacci a Domenica In. Il cantante milanese è stato intervistato dall’amica Mara Venier, in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo, “You&Me”, brano che anticipa l’album e il tour ‘Unplugged 2026’. Nel corso della chiacchierata, l’artista ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera, lunga la bellezza di quasi quattro decenni. A un certo punto, è intervenuto anche un suo illustre collega e amico, Eros Ramazzotti. Il cantante romano ha chiamato in diretta e Antonacci si è lasciato sfuggire un qualcosa che non avrebbe dovuto dire. L’ex marito di Michelle Hunziker ha provato a correre subito ai ripari, ma ormai il pasticcio era fatto.

Domenica In, Eros Ramazzotti chiama in diretta: la gaffe di Biagio Antonacci

Venier e Antonacci si conoscono da molto tempo e hanno un solido rapporto amichevole. Per celebrare la loro amicizia, la conduttrice veneziana ha mandato in onda una clip al termine della quale Biagio ha così commentato: “Ci siamo dati non so quanti baci…”. “Però non è successo nient’altro…. Purtroppo”, la replica peperina della ‘Zia’ che ha innescato le risate del pubblico presente in studio.

“Ovviamente è una battuta, però è nata una bella amicizia. Forse non ci sarebbe stato questo rapporto, invece è meglio così”, si è affrettata ad aggiungere la padrona di casa di Domenica In. “L’amicizia è una forma di amore”, ha osservato Biagio. Nuova incursione di Venier: “Però ai tempi del Cantagiro se poco poco ci provavi…”.

Mentre il dialogo stava prendendo binari spassosamente ‘pericolosi’, ecco la chiamata di Ramazzotti che ha esordito con un esilarante monito: “Vi ricordo che ci sono i bambini…”. “Ma non è successo niente”, ha ribadito Venier. “Conoscendo Biagio…”, la chiosa malandrina di Eros. Poi ecco la gaffe.

Mentre si stava parlando del prossimo tour dell’artista romano, che porterà la sua musica in giro per tutto il mondo nei prossimi mesi, Biagio ha dato una notizia che pare non avrebbe dovuto rendere pubblica. “Ci siamo sentiti, vado ospite di uno stadio…”, ha rivelato Antonacci. “Non si può dire”, la risposta precipitosa di Eros; è seguito un attimo di gelo e imbarazzo a cui Biagio ha provato a mettere una pezza: “Ah, è una sorpresa anche per me… Non si può dire ma l’ho già detto. Vengo a trovarti ma non so dove”. “Ti do le coordinate… Lo diciamo quando è tutto più chiaro”, ha aggiunto Eros, salutando il pubblico e terminando il suo intervento.

Il ricordo dei genitori scomparsi

Durante l’intervista, Antonacci ha anche raccontato diversi aneddoti riguardanti la sua famiglia d’origine, omaggiando sua madre Ornella nel giorno della festa della mamma. In particolare, l’ha descritta come una donna moderna che seguiva i suoi concerti insieme al padre (l’uomo è deceduto nel 2014). “Venivano ai miei concerti con papà e mi sentivo protetto anche sul palco”, ha ricordato l’artista.