Eros e Aurora, famiglia allargata in Messico senza Michelle: l’ipotesi

Sono tante le coppie dello spettacolo che, nonostante il passare del tempo e la loro separazione, continuano a far sognare il pubblico e i fan. È il caso di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ex coniugi ancora molto uniti, che ogni non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme e condividere momenti in famiglia, l’uno accanto all’altro.

Ciò che, però, sta incuriosendo gli italiani più attenti è il fatto che il cantante sia attualmente in Messico con la figlia Aurora, il genero Goffredo e il piccolo Cesare, ma senza l’ex moglie. Come mai?

Famiglia Ramazzotti in Messico

Da qualche giorno, Aurora Ramazzotti e la sua famiglia sono volati in Messico per trascorrere qualche giorno in totale relax, in compagnia del papà Eros, nonché nonno di Cesare. Sui social, entrambi hanno condiviso alcuni scatti della vacanza e ciò che in molti hanno notato, e forse speravano, è che all’appello manca Michelle Hunziker.

Tale dettaglio non è passato inosservato, dal momento che la coppia di nonni non perde occasione di trascorrere del tempo insieme al punto da essere considerata una famiglia allargata. E allora, come mai la conduttrice non è con sua figlia e il suo ex marito?

L’ipotesi dell’assenza di Michelle Hunziker

Non vi sono certezze, ma ciò che in molti hanno ipotizzato è che Hunziker non abbia partecipato al viaggio di famiglia perché impegnata su Canale 5 con Striscia la notizia insieme al suo caro amico Gerry Scotti. Infatti, la conduttrice ha trascorso la Pasqua al mare con le altre figlie, Sole e Celeste, restando, però, nelle vicinanze.

Un’altra ipotesi è che Eros e Aurora abbiano voluto organizzare un viaggio più intimo, padre e figlia, scegliendo di condividere la vacanza solo con Goffredo e Cesare. Infatti, il cantante e la figlia non hanno molto tempo a disposizione da trascorrere insieme a causa degli impegni lavorativi. Dunque, è probabile che i due abbiano deciso di farlo proprio in Messico.

Una cosa è certa: Michelle Hunziker non ha litigato con il suo ex marito che anzi stima e a cui vuole molto bene. Senza dubbio, la scelta di non partire sarà dettata da altri motivi lavorativi o personali.

Un’emozione per sempre tra Michelle e Eros

Sono passati tanti anni ormai da quando Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono separati, eppure, c’è chi è ancora convinto che tra loro, prima o poi, possa esserci un secondo capitolo dal momento che in molti credono che il loro amore non sia mai finito.

Tempo fa il cantante romano scrisse Un’emozione per sempre, e sembra proprio che quell’emozione vissuta a pieno tra loro continui a vivere. Lo dimostra il fatto che, quando i due si mostrano insieme, è come se non fosse passato un giorno, ed è proprio questo che li rende unici tanto che i fan pensano che non ci sia cosa più bella di loro.